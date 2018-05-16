Наиболее популярное направление

Во время проведения футбольного чемпионата мира болельщики и представители СМИ могут перемещаться по нашей стране на бесплатных поездах. Речь идет о специальных составах, курсирующих между городами-участниками.

Наибольшей популярностью в плане бронирования билетов на эти поезда пользуется Петербург. Северная столица опережает по этому показателю даже Москву. В Северную столицу будут прибывать 130 бесплатных поезда, а отправляться – 138 поездов. Всего во время ЧМ будет задействовано 734 бесплатных поезда.

«Питерец.ру» подчеркивает, что сейчас страна активно готовится к футбольному чемпионату. Остались лишь некоторые штрихи и небольшие нюансы. Скоро в нашу страну приедут множество болельщиков со всего мира.