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» » Наиболее популярное направление

Наиболее популярное направление

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
globus-tour.ru
Петербург пользуется наибольшей популярностью среди болельщиков ЧМ-2018

Во время проведения футбольного чемпионата мира болельщики и представители СМИ могут перемещаться по нашей стране на бесплатных поездах. Речь идет о специальных составах, курсирующих между городами-участниками.

Наибольшей популярностью в плане бронирования билетов на эти поезда пользуется Петербург. Северная столица опережает по этому показателю даже Москву. В Северную столицу будут прибывать 130 бесплатных поезда, а отправляться – 138 поездов. Всего во время ЧМ будет задействовано 734 бесплатных поезда.

«Питерец.ру» подчеркивает, что сейчас страна активно готовится к футбольному чемпионату. Остались лишь некоторые штрихи и небольшие нюансы. Скоро в нашу страну приедут множество болельщиков со всего мира.
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