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«Деловой Петербург» должен заплатить ректору Литвиненко 4 млн рублей

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
Решением Василеостровского суда издание обязано возместить ущерб чести, достоинству и деловой репутации.

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко обратился в Василеостровский суд с иском в сентябре 2017 года. Ответчиками по делу проходили АО «ДП Бизнес Пресс», АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив Трансперенси Интернешнл-Р», Top level Domains и три автора «Делового Петербурга» – Наталья Ковтун, Ирина Панкратова и Надежда Фёдорова.

Вместо 20 млн рублей, которые Литвиненко первоначально хотел взыскать с «ДП», суд постановил взыскать меньшую сумму – 4 млн. «Питерец.ру» ознакомился с информацией о разбирательстве дела на сайте суда: в начале апреля была назначена экспертиза, а решение вынесено сегодня.

Генеральный директор основанного в 1993 году «ДП Бизнес Пресс» уже заявила:

«Мы не согласны с решением суда и будем его обжаловать в вышестоящей инстанции. Как только мы получим на руки решение суда, наши юристы подготовят и направят апелляцию в Санкт-Петербургский городской суд.»

Признанные судом недостоверными материалы касались недвижимости Горного университета и были опубликованы в 2016 году.
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