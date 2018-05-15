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Спрос на фрилансеров

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
В Петербурге выросло число вакансий для фрилансеров

Фриланс сегодня пока еще не так популярен в нашей стране. По прогнозам экспертов, к 2020 году число людей работающих на себя приблизится к отметке 50%. В России этот показатель в лучшем случае составит 30%.

Однако российские фрилансеры все равно пользуются спросом на рынке труда. Такие специалисты сегодня в тренде. По данным «Питерец.ру», число вакансий для специалистов на временную работу в Петербурге выросло на 42%. Это показывает, что спрос на фрилансеров растет.

В основном заказчиков интересуют программисты и разработчики программ, водители, делопроизводители, пиар-специалисты, логисты и управляющие проектами. Со специалистами в этих областях охотно сотрудничают многие работодатели. Имеется спрос и на другие профессии.
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