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» » С малышом на дачу половину дома в придачу

С малышом на дачу половину дома в придачу

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Автор: Светлана Дробатенко
0
Фото:
w-dog.ru
Свежий воздух, овощи с грядки, тишина и прогулки на природе, - что может быть лучше для иммунитета малыша?

Свежий воздух, овощи с грядки, тишина и прогулки на природе, - что может быть лучше для иммунитета малыша? Поэтому не отказывайтесь от загородного отдыха даже если вашему малышу всего полгода. А чтобы сделать ваше пребывание на даче комфортным к планированию поездки следует отнестись со всей ответственностью.
Как правило педиатры советуют родителям планировать поездки на длительные сроки. Минимум 2-3 недели, а лучше на все лето целиком, чтобы ребенок мог спокойно адаптироваться и спокойно получать пользу от отдыха. Поэтому приготовьтесь к тому, что багаж малыша окажется серьезным, вне зависимости от возраста. Поэтому обратим внимание на предметы из серии "два в одном" и придумаем, что можно заменить, от чего отказаться, а без чего никак не обойтись. Хотя список вещей будет отличаться и для полугодовалых младенцев, и горовасиков и таких уже самостоятельных двухлеток.
Транспорт
Прежде всего продумайте ваше передвижении до дачи. В автомобиле для транспортировки крохи обязательно понадобиться автокресло, которое не только защитит ребенка при возможных ДТП, но и удержит его в фиксированном положении при поворотах. Подбирать кресло нужно ориентируясь не на возраст, а исходя из веса и роста ребенка. Но как правило, для малышей до 6 месяцев используют специальные переноски-люльки, в которых младенец в положении полулежа едет спиной вперед.
Детей больше годика и весом больше 9 кг можно пересаживать в более универсальные автокресла, которые уже не предусматривают режима сна, но рассчитаны на более широкий диапазон роста и веса. Кстати, это же кресло защитив непромокаемой пеленкой можно использовать как стульчик для кормления.
Передвижение на даче
Чтобы мама не ограничивала себя в передвижении до ближайшего магазина и не отказывалась от прогулок, запаситесь прогулочной коляской, слингом или рюкзак-переноской. Кстати, коляска с положением лежа пригодиться и для дневного сна малыша на свежем воздухе.
После годика носить ребенка в слинге становится уже тяжело, поэтому складная коляска-трость то, что нужно. Ставку здесь надо делать не сколько на красоту, а сколько на маневренность, так как на даче дороги отличаются от городских.
После полутора лет можно приобрести детское велокресло к взрослому велосипеду. Или предложить малышу освоить почти самостоятельный вид транспорта – трехколесный велосипед, снабженный длинной ручкой, благодаря которой агрегат управляется взрослым.
Спальное место
После приезда сразу определите и оборудуйте малышу удобное спальное место , чтобы малыш мог отдохнуть с дороги. Проще приобрести небольшую кроватку специально для дачи, однако можно взять и манеж с функцией кроватки. Только обязательно защитите ее противомоскитной сеткой.
Чтобы не держать кроху все время в подгузнике, прихватите непромокаемые простыни, еще они пригодятся в качестве идеальной подстилки на слегка влажной земле – так малышу будет сухо и тепло.
Понадобятся два одеяла - теплое и легкое, подушка для деток постарше и несколько комплектов постельного белья.
Гигиена
Влажные салфетки, желательно антибактериальные, пригодятся вам еще в дороге, а на даче они станут просто незаменимы для всех. Самым маленьким не придется каждый раз греть воду для подмывания, меняя подгузник. А деткам по старше они быстро очистят чумазое лицо и перепачканные руки.
Подгузники берем с большим запасом так как не факт, что в ближайшем магазине, что вы найдете то к чему привыкли. Более самостоятельным детям берем удобный горшок, чтобы туалет на улице не стал проблемой.
Ванночка для купания может пригодится и в жару, чтобы искупать малыша на свежем воздухе. Не забудьте про полотенца и косметические средства, которыми вы обычно пользуетесь – мыло, шампунь, крем, зубная паста и так далее.
Питание
В 6 месяцев рекомендовано вводить первый прикорм – возьмите запас питания подходящий для этого, специальную ложечку и комплект слюнявчиков. Если ребенок уже освоил ложку, смело покупайте наборчик дачной детской посуды: тарелка, ложка, чашка. Сейчас много очень милых вариантов с любимыми героями и просто детскими рисунками, которые помогут малоежке поднять аппетит.
Значительно облегчат вашу дачную жизнь мультиварка, блендер и термостат с горячей водой для разведения смесей или каш. Кроме того, нелишним будет позаботиться о качественной воде и приобрести небольшой фильтр, чтобы не закупать бесконечные бутыли.
Одежда
Учитывая, наше суровое лето, малыши очень легко могут как замерзнуть, так и перегреться, поэтому очень важно, чтобы ребенок независимо от возраста всегда был одет по погоде. Советую взять с собой одежду как для самого прохладного варианта —  кофточку, куртку, комбинезончик, так и на жару – маечку, шортики, трусики, для девочек сарафанчики. Носки тоже берем тонкие и потеплее, нижнее белье и купальные трусики. Если ребенок находится под солнцем у него на голове должна быть панамка с полями, чтобы защитить ушки и шею.
На длительных прогулках одеваем малыша многослойно, чтобы в любой момент лишнее можно было легко снять, нужное одеть или поменять на другой вариант. Помните о том, что малыши любого возраста пачкаются в один миг и сменный комплект у вас должен быть под рукой.
Еще одно немаловажное обстоятельство - дети на воздухе растут очень быстро, поэтому следует что-то прихватить и на вырост, в том числе и обувь для тех кто-то вот-вот начнет самостоятельно ходить. Сандалики, кроссовки и резиновые сапожки.
Развлечения
В машине и на даче малыша необходимо снабдить игрушками. Кукла или плюшевый мишка будут отвлекать внимание маленького путешественника от утомительной дороги и помогут адаптироваться на новом месте.
На даче годовасикам уже понадобятся «уличные» мячики, формочки и лопаточки для песочницы, леечки, чтобы помогать маме с поливом. При возможности можно оборудовать качели. А когда кроха устанет, не лишними окажутся пара книжек с большими картинками.
Если позволит погода, то лучшим дачным развлечением для детишек от года станет надувной бассейн с резиновыми игрушками, брызгалками и поливалками.
Безопасность:
Не забудем и безопасности. Радио- или видеоняня просто незаменимый гаджет, позволяющей маме уделить хоть немного времени самой себе, пока малыш спит.
Аптечку можно приобрести специальным «дачным набором», созданной по аналогии с автомобильной аптечкой. Дополните ее специальными средствами от укусов насекомых и солнцезащитными средствами по возрасту ребенка.
Наталья Фесенко, основатель и руководитель петербургского билингвального детского сада CDF.
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