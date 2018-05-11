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Школьники и ветераны посадили Аллею Победы в Приморском районе

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Автор: Catiche
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Фото:
пресс-служба «МЛМ Нева трейд»
В Приморском районе состоялось торжественное открытие Аллеи Победы. Проект был реализован по инициативе администрации Приморского района Санкт-Петербурга

4 мая 2018 г. в 12.00 на пересечении Шуваловского пр. и Богатырского пр. состоялось торжественное открытие Аллеи Победы. Проект был реализован по инициативе администрации Приморского района Санкт-Петербурга при участии лифтовой компании «МЛМ Нева трейд».
Вдоль Аллеи Победы высажено 34 ели с табличками участников и партнеров мероприятия. Социальная акция призвана увековечить память воинского подвига фронтовиков Великой Отечественной Войны, защитников нашего города и великого вклада народа в Победу.
В открытии Аллеи Победы приняли участие: Глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Николай Григорьевич Цед; генерал-майор авиации в отставке, председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Василий Тихонович Волобуев; депутат Государственной Думы VII созыва Владимир Иванович Катенев; ветераны Великой Отечественной войны; 17 школ района; представители компании «МЛМ Нева трейд» и другие почетные гости.
На церемонии открытия Аллеи Победы со сцены звучали трогательные слова выступающих, военные песни. Детские коллективы района читали стихи и фронтовые письма.
Глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Николай Григорьевич Цед:

«Много десятилетий прошло с тех пор, как прозвучали последние выстрелы, были слышны последние раскаты самой разрушительной войны в истории человечества. И, конечно, самое ценное, что мы можем сохранить в наших сердцах — это память. Память о тех ужасных событиях, когда ценою собственной жизни, неимоверных тягот, усилий, испытаний, наши с вами отцы, деды, прадеды отстояли свободу и независимость нашей Родины. Возвращаясь к тем далеким временам, мы должны помнить, какую большую цену заплатила наша с вами страна, наши с вами соотечественники, чтобы подарить нам Победу».

Торжественную атмосферу создавали молодежные активисты в военной форме тех лет. Ветеранов и гостей мероприятия угощали фронтовой кашей и горячим чаем. Горожане и их дети смогли проникнуться атмосферой праздника под музыкальное сопровождение времен войны.
Максим Михайлович Ковалев - Технический директор, заместитель Генерального директора по производству ООО «МЛМ Нева трейд»:
«Дорогие ветераны! Для нас огромная честь сделать то немногое, что в наших силах, чтобы память о погибших жила. Мы с трепетом принимаем участие в посадке Аллеи Победы. От лица компании «Нева трейд» говорим вам огромное человеческое спасибо за чистое небо и мирную жизнь!»
Источник: пресс-служба «МЛМ Нева трейд»
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