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На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют два съезда

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
nwroads.ru
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения  на транспортной развязке КАД на пересечении с Таллинским шоссе (автодорога А-180 «Нарва») (км 79+990 внутреннего кольца, км 61+000 внешнего кольца) будут полностью перекрыты в течение семи часов съезды № 5 и № 13.

«В период с 23:00 11 мая до 6:00 12 мая 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область на Таллинское шоссе по направлению в Красное Село и  съезд с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область на Волхонское шоссе по направлению в город Пушкин» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о полном перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город".

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства. 
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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