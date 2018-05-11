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Защита ПВО во время футбольного чемпионата

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Стадион в Петербурге будет защищать два комплекса ПВО

Подготовка к чемпионату мира по футболу включает в себя множество аспектов. Одним из главных является обеспечение безопасности. Этому вопросу уделяется очень серьезное внимание. Необходимые меры предпринимаются и в Петербурге.

«Питерец.ру» сообщает, что во время проведения ЧМ-2018 над Крестовым островом будут охранять небо. Необходимую защиту обеспечат два комплекса ПВО, которые будут расположены в 5 км от футбольного стадиона.

Эти пункты оборудуют специальными средствами радиоэлектронной борьбы. Эти установки необходимы для обнаружения и перехвата беспилотных летательных аппаратов. Во время проведения чемпионата в Петербурге создадут специальную зону, где полет беспилотников будет ограничен.
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