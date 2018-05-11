Солдатская каша и Зарница для самых маленьких петербуржцев

8 мая по адресу Берега д. 27 прошёл открытый детский КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС, на котором дети сварили настоящую солдатскую кашу.

Так как с погодой повезло, то большой и дружной компанией дети устроили свою версию Игры «Зарница» на детской площадке напротив билингвального детского сада CDF !

"Это лучший способ рассказать ребенку о событиях 1941-45 гг, о большой Победе и о празднике 9 мая - говорит организатор Наталья Фесенко, руководитель Международного Института Развития Будущего. - Сделать это ярко, наглядно и интересно, чтобы праздник 9 мая надолго остался в памяти и сердцах петербургских малышей"

Справка:

Международного Института Развития Будущего CDF - увлеченные своей профессией педагоги, доброжелательные и открытые люди, продвигающие билингвальные методики обучения детей и подростков. Для этого созданы: Билингвальный детский сад CDF (для детей от 2 до 7 лет), Детский языковой лагерь "МиМикрия" (для детей от 5 до 15 лет) и Международная Театральная Лаборатория (для детей от 5 до 15 лет).