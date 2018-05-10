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» » Парад Победы в Петербурге

Парад Победы в Петербурге

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
youtube.com
Более 4,5 тысячи военнослужащих и 90 единиц техники увидели петербуржцы на параде Победы в северной столице.

Утро 73 годовщины Победы в Петербурге выдалось солнечным. Улицы рядом с Дворцовой площадью напоминают слишком узкие для людского потока реки, сливающиеся в скверах в целые человеческие моря. Желающих увидеть парад Победы оказалось так много, что люди теснятся и толкаются даже на закрытой для транспорта проезжей части. 

Многие взяли с собой маленьких детей, в глазах рябит от красных флажков и флагов. Сувенирной продукцией, в основном, знамёнами и солдатскими пилотками по космическим ценам торгуют буквально на каждом шагу.
У Дворцовой площади уже за час до начала парада собралась огромная толпа, и тем, кто пришел позже, приходится жаться к стене из человеческих спин. "Я же говорила, нужно было за два часа сюда приходить! Не увидим теперь ничего", — отчитывает женщина расстроенного мужа. "Как говорят французы, главное не победа, а участие", — вяло отшучивается патриот и получает подзатыльник.

Отдельные, не обремененные культурой граждане карабкаются на деревья, чтобы увидеть парадные расчеты. Некоторые из них, надевшие пилотки, в ветвях древесных крон теперь напоминают затаившихся снайперов. 

Многие собравшиеся, поняв, что увидеть парад из-за толпы не удастся, подключат онлайн трансляцию на смартфонах. Девушки и дети наблюдают за происходящим на Дворцовой с мужских плеч. Несмотря на тесноту, на лицах — солнце и праздник.

"В ознаменование 73 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне — парад Победы!" — грянуло над Дворцовой площадью.

После боя курантов перед собравшимися на парад под охраной почетного караула торжественно вносят легендарное знамя Победы и российский триколор.

Объезд парадных расчетов командующим парадом, начальником штаба ЗВО генералом-лейтенантом Виктором Астаповым завершен. Ветераны, собравшиеся на почетной трибуне, смахнули слезы во время минуты молчания. На брусчатке чеканят шаг первые расчеты.

Открывает движение группа барабанщиков, четко задавая темп остальным колоннам. 

Около 4,5 тысячи военных, воспитанников суворовских и нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны, МЧС, МВД и войск Национальной гвардии демонстрируют слаженный шаг.

Их с ревом сменяет колонна боевой техники, которую возглавили легендарные танки Т-34-85 времен войны. За ними двинулись современные преемники. Зрители увидели бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-К", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, БМП-3, танки Т-72Б3, гаубицы Д-30, "Гиацинт-Б", "Мста-С", самоходную артустановку "Нона-СВК", систему залпового огня "Торнадо-Г", ОТРК "Искандер-М", ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и зенитно-ракетный С-400 "Триумф".

Впервые в параде приняли участие автомобили "УАЗ Пикап" с установленными на них беспилотниками "Орлан-10", армейские мотовездеходы и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, которые завершили шествие бронетехники. 

В небе показываются силуэты первых воздушных участников праздника: вертолетов. "Вертушки" проходят над площадью, выстроившись в четверки. Здесь вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-35 и Ка-52, транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

Над старинными крышами и шпилями покачивают крыльями современные боевые самолёты Су-24 МР, МиГ-29, Су-34, Су-27СМ, МиГ-31, Су-35С. Гости парада приветствуют их восторженными криками и взмахами сувенирных флажков.

 

 
Источник: РИА Новости
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