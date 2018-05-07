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На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют четыре съезда

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
nwroads.ru
На развязке КАД с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» полностью перекроют четыре съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения на транспортной развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой «Ольгино-Симоногонт» (км 99 внутреннего кольца, км 42 внешнего кольца) будут полностью перекрыты съезды № 1, № 1-1, № 2, № 2-2.

«В период с 23:00 7 мая до 2:00 8 мая 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург и заезд наКАД из Санкт-Петербурга внутреннее кольцо. В период с 2:00 до 06:00 8 мая 2018 года съезд с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область и заезд на КАД из Ленинградской области на внешнее кольцо» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о полном перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский. 

Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город".

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства. 
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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