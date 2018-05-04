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На развязке КАД с Таллинским шоссе на месяц закроют одну полосу

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
nwroads.ru
На развязке КАД с Таллинским шоссе на месяц закроют одну полосу

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с началом производства работ по замене деформационного шва на транспортной развязке КАД на пересечении с Таллинским шоссе (автодорога А-180 «Нарва») (км 80+340 внутреннего кольца)  будет введено ограничение пропускной способности в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

«В период с 05 по 31 мая 2018 года на съезде № 7 с внутреннего кольца КАД в Ленинградскую область на Таллинское шоссе по направлению в Красное Село  будет поочерёдно перекрываться одна полоса  движения. По второй свободной для движения полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном съезде две полосы для движения. Работы будут производиться в круглосуточном режиме с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале будут производиться работы на одной половине проезжей части, затем на другой» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Генеральный подрядчик: ООО "ЕвроТрансСтрой".

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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