ента новостей

14:38
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
14:04
«Питтсбург» сравнял счёт в серии с «Вашингтоном»
13:09
Ко Дню Победы «ПетербургГаз» проверил оборудование Вечных огней
10:41
Стрельба в страховом центре в Купчино
10:36
В Калининском районе БОМЖ попался на карманной краже
07:54
Налог для самозанятых
23:14
Иеговисты окончательно потеряли 2 млрд рублей
22:13
Выходные под знаком ГТО
17:15
Международный Брянцевский фестиваль раскрывает таланты
17:13
На путепроводе над КАД на месяц введут реверсивное движение
12:09
Выставка скульптур в виде книг
11:39
В Петербурге стартует Фестиваль водных фонариков
11:34
В Петербурге в отделе полиции нашли повешенным задержанного
11:26
В Калининском районе ограблен ювелирный магазин
07:49
Снова свалки
20:26
ФНЛ: «Зенит – 2» выиграл, петербургское «Динамо» сыграло вничью
15:52
Другой Первомай
08:40
Акция в защиту «Телеграм»
21:38
На чемпионат мира – без игроков «Ак Барса»
16:08
Первомай – без Зюганова
08:34
Гроза в начале мая?
23:33
«Краснодар» обыграл «Локомотив» и догнал «Зенит»
15:09
Илья Воробьёв огласит состав на чемпионат мира 1 мая
08:41
Продажи автомобилей
23:35
Леброн Джеймс вывел «Кливленд» во второй раунд плей-офф НБА
17:38
Хоккейная сборная обыграла чехов в Швеции – 4:2
13:32
В Петербурге стартуют продажи билетов на «Ночь музеев – 2018»
10:25
На проспекте Героев горели автомобили
01:17
Сборная Ильи Воробьёва проиграла Швеции в Евротуре – 1:3
21:41
«Остров Собак» и творческая встреча на «Ленфильме»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Ко Дню Победы «ПетербургГаз» проверил оборудование Вечных огней

Ко Дню Победы «ПетербургГаз» проверил оборудование Вечных огней

0
62
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
ПетербургГаз
Ко Дню Победы «ПетербургГаз» проверил оборудование Вечных огней

В рамках подготовки к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов специалисты городской газораспределительной организации «ПетербургГаз» техническое обслуживание систем газоснабжения мемориальных комплексов «Вечный огонь» на территории Санкт-Петербурга.
Проверены подводящие газопроводы и газорегуляторные пункты, обследована запорная арматура. Очищены от нагара и копоти чаши и горелочные устройства, благоустроена прилегающая к памятникам территория.
Перед началом профилактических работ частицу Вечного огня переносят на специальный факел. По завершении проверки пламя возвращается обратно на основную горелку.
В ведении ГРО «ПетербургГаз» находятся городские мемориалы «Вечный огонь»: на Марсовом поле, Пискаревском мемориальном мемориале, Серафимовском кладбище, площади Победы, мемориал перед стелой «Город воинской славы» в г. Колпино, мемориал «Вечный огонь на братской могиле рабочих и матросов» в г. Кронштадт, мемориал «Братская могила советских воинов» в Верхнем парке г. Красное Село, мемориал «Приморский» ансамбля «Зеленый пояс Славы» в г. Петродворец и Воинский мемориал в г. Зеленогорск.
В целях обеспечения надежного газоснабжения мемориалов сотрудники «ПетербургГаза» регулярно проводят их техническое обслуживание. В преддверии памятных дат газоиспользующее оборудование Огней проверяют внепланово.
Источник: ПетербургГаз
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

26-01-2018, 12:51
Факелы Ростральных колонн зажгут в честь Дня освобождения города от блокады
23-01-2018, 12:15
«ПетербургГаз» предостерегает горожан от действий мошенников
15-07-2016, 14:45
Подвыпившие вандалы устроили пикник на Марсовом поле у Вечного огня
21-04-2016, 17:40
Акцию «Георгиевская ленточка» в Санкт-Петербурге откроют флешмобом
6-02-2014, 00:46
Вечный огонь на Марсовом поле погас
14-12-2012, 07:04
На воинском мемориальном кладбище в Понтонном состоится торжественно-траурная церемония захоронения останков советских воинов

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
195
28-04-2018, 14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
0
170
27-04-2018, 10:46
ДТП у Гренадерского моста
0
169
26-04-2018, 12:50
Тройное ДТП на юге Петербурга
0
212
23-04-2018, 14:47
В Калининском районе гражданка США пострадала в ДТП
Наверх