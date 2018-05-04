Ко Дню Победы «ПетербургГаз» проверил оборудование Вечных огней

В рамках подготовки к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов специалисты городской газораспределительной организации «ПетербургГаз» техническое обслуживание систем газоснабжения мемориальных комплексов «Вечный огонь» на территории Санкт-Петербурга.

Проверены подводящие газопроводы и газорегуляторные пункты, обследована запорная арматура. Очищены от нагара и копоти чаши и горелочные устройства, благоустроена прилегающая к памятникам территория.

Перед началом профилактических работ частицу Вечного огня переносят на специальный факел. По завершении проверки пламя возвращается обратно на основную горелку.

В ведении ГРО «ПетербургГаз» находятся городские мемориалы «Вечный огонь»: на Марсовом поле, Пискаревском мемориальном мемориале, Серафимовском кладбище, площади Победы, мемориал перед стелой «Город воинской славы» в г. Колпино, мемориал «Вечный огонь на братской могиле рабочих и матросов» в г. Кронштадт, мемориал «Братская могила советских воинов» в Верхнем парке г. Красное Село, мемориал «Приморский» ансамбля «Зеленый пояс Славы» в г. Петродворец и Воинский мемориал в г. Зеленогорск.

В целях обеспечения надежного газоснабжения мемориалов сотрудники «ПетербургГаза» регулярно проводят их техническое обслуживание. В преддверии памятных дат газоиспользующее оборудование Огней проверяют внепланово.