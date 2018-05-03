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» » Иеговисты окончательно потеряли 2 млрд рублей

Иеговисты окончательно потеряли 2 млрд рублей

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
kanoner.com
Запрещённой в России организации пришлось расстаться с ранее получено недвижимостью.  

Ещё 18 лет назад в собственность «Свидетелей Иеговы» перешёл значительный объект собственности в Санкт-Петербурге. Речь идёт о бывшем пионерском лагере, расположенном на 10 гектарах земли. Площадь строений полученной иеговистами территории приблизилась к 30 000 м2. Российские собственники сразу же подарили недвижимость организации из США с длинным названием, включающим слово «Пенсильвания». Ещё через несколько лет в Северную Америку «уплыл» ещё один кусок означенной недвижимости.

Всё изменилось год назад. «Свидетели Иеговы» были признаны экстремистской организацией. Соответственно, потеряли адепты и всю свою собственность в России. Однако поначалу конфискация не затронула имущество «Свидетелей» в Солнечном.

В конце 2017 года Сестрорецкий суд постановил: сделки были мнимыми. После чего произошло изъятие недвижимости в пользу государства. Юристы «Свидетелей Иеговы» оспорили данное решение в городском суде Санкт-Петербурга – безрезультатно. «Питерец.ру» узнал стоимость отошедшего государству имущества: более 880 по кадастру и около 2 млрд – рыночная.
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