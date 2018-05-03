Выходные под знаком ГТО

Официальный старт Гонке дали председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина и Председатель Комитета по работе с молодежью Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петр Тихонович Александров.

Бурными аплодисментами их поддержали более 1500 участников, готовых к труду и обороне.

Петр Тихонович отметил, что родина, спорт и труд – понятия не разделимые. «Молодому поколению следует учиться защищать свое Отечество у наших предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны», - сказал он. А также добавил: «Еще важно перенять опыт сплоченности, силы духа и мужества». Рената Юрьевна приветствовала всех участников шестой Гонки ГТО от имени губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, а также полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова: «Да, это не простая трасса с довольно сложными препятствиями. Но только вместе, в команде можно добиться победы и поставленных целей. В преддверии великого праздника, дня Победы, мы посвящаем нашу Гонку и победу каждого из вас, нашим дорогим ветеранам и нашим соотечественникам, которые выстояли и подарили всем нам возможность жить, любить и радоваться. Поздравляю вас с праздником, всем отличного спортивного настроения. Вперед!».

За первенство в индивидуальном рейтинге боролись 123 участника. Среди мужчин самым быстрым стал Андрей Соколов – его время 38 минут 59 секунд. Среди женщин – Наталья Мишина, с результатом 47 минут 41 секунда.

Участница индивидуального зачета Наталья Пузынина поделилась своими эмоциями сразу после финиша, отметив, что она участвует в Гонке уже в третий раз и в этом году сама удачная трасса по сочетанию заданий на разные группы мышц. «Очень интересно и самое любимое это грязь, в которую можно нырнуть по колено», - сказала она.

В среднем, участники Гонки преодолевали трассу за 50-60 минут.

В зачете молодежных команд предприятий одержала победу сборная АО «СПМБМ «Малахит». Второе и третье место - АО «Атомпроект» и АО «ЗРТО». Всего в рейтинге приняли участие 16 команд.

В вузовском рейтинге приняли участие 46 команд. Быстрее всех (41:53) трассу преодолели студенты ЖДВиВОСО. На втором месте с результатом 45:09 - Военная академии связи им. С.М. Буденного. Третье место по праву досталось ЛГУ им. А.С. Пушкина.

В общекомандном рейтинге среди 134 команд первое место заняла команда Центра спорта Василеостровского района, второе место - команда Красносельского района, третье - у команды «Моралы».

Кирилл Солоницын, представитель команды Молодежной коллегии Санкт-Петербурга, рассказал, что для него Гонка ГТО - это проверка самого себя на прочность. Готовился Кирилл к ней активно: начиная с февраля бегал на длинные дистанции. «Сегодня проверил результат, и он действительно лучше, по сравнению с предыдущей ноябрьской Гонкой, поэтому надо регулярно заниматься спортом и тогда результаты непременно будут хорошие», - сказал он. Также Кирилл в преддверии дня Победы пожелал всем, чтобы никогда мы не забывали, что произошло с нашими предками и всегда помнили об их героизме долгие, долгие годы.

Отдельный рейтинг был организован в номинации максимально готов и максимально готова, победу одержали Илья Киршанов и Анна Потемкина.

Победителем среди клубов по смешанному боевому единоборству ММА второй год подряд стала команда «Первая линия».

В этом году кроме команд из Санкт-Петербурга были представлены 12 команд из регионов России. Москва, Ленинградская область, Псковская область, Вологодская область, Республика Карелия, Республика Коми, Новгородская область и это далеко не полный список желающих испытать себя в Гонке ГТО «Путь Победы».

Боевому настрою региональных команд на победу можно было только позавидовать! Капитан команды сборной Республики Карелия Артур Попов бодро рассказал о том, что его команда участвует в Гонке ГТО уже не первый раз. И сегодня вместе с ним трассу Гонки будут преодолевать самые сильные спортсмены региона. «Многие ребята - спортсмены, регулярно занимаются спортом. Я твердо уверен, что Гонка - это наш путь Победы и мы намерены встать на пьедестал, обойдя всех соперников. И моя команда полностью поддерживает такой настрой», - сказал он, выходя на старт.

Места в рейтинге регионов распределились следующим образом:

1 место – Республика Карелия

2 место - Национальный исследовательский Российский государственный университет имени Ивана Михайловича Губкина (город Москва)

3 место - Ухтинский государственный технический университет (Республика Коми) разделили с командой Ставропольского края.

Трассу 6 километров с 23 стилизованными препятствиями вновь прошла команда «Звездного Десанта». Испытать себя на прочность в составе «Звездного Десанта» решили: Даниил Пахомов, российский пловец, четырёхкратный чемпион первых Европейских игр в Баку, чемпион России, Мастер спорта России; Мурад Бахарчиев, четырехкратный чемпион России по ушу-саньда, победитель Первенства Мира по Ушу-саньда, чемпион Европы по ушу-саньда; чемпион России и Европы по кикбоксингу (WAKO); Екатерина Богомолова, чемпионка мира по зимнему полиатлону среди юниорок, многократная чемпионка России по зимнему полиатлону; Ксения Богомолова, чемпионка мира по зимнему полиатлону среди юниорок, многократная чемпионка России по зимнему полиатлону; Виктор Данишевский, руководитель Федерации ММА Ленинградской области; Асиф Абдурахманов, многократный чемпион России и Санкт Петербурга по джиу джитсу, чемпион международного соревнования по армейскому рукопашнему бою; Мария Шруб, представитель главы Красногвардейского района Санкт-Петербурга по делам молодежи; Сергей Прудиус, вице-президент федерации ММА Ленинградской области; Екатерина Христюченко, мастер спорта по спортивной аэробике; Константин Блохин, общественный деятель, спортсмен, инициатор многих проектов по развитию города и региона.

Российский пловец, четырехкратный чемпион первых Европейских игр в Баку, чемпион России, мастер спорта России Никита Пахомов перед стартом поделился своими ожиданиями от Гонки, сказав, что ждет только положительных эмоций и заряд энергии после прохождения испытаний.

На финише члены команды рассказали о своих впечатлениях.

«Неплохая трасса, хороший заряд и настрой организаторами задан с самого начала. А главное - посыл очень хороший. Проводя Гонку ГТО в преддверии дня Победы, участники смогут зарядиться позитивом с патриотическими нотами, которые, я уверен, проникнут каждому в самое сердце. Это важно развивать и масштабировать. Считаю, что каждый должен испытать себя в Гонке ГТО», - рассказал вице-президент федерации ММА Ленинградской области Сергей Придиус.

На финише участникам вручали памятные медали, а победителям – дипломы и кубки.

В рамках Гонки любой желающий мог выполнить нормативы ГТО на специально оборудованной площадке. Для зрителей, участников и болельщиков была предусмотрена обширная спортивно-развлекательная программа, интерактивы, мастер-классы, открытые тренировки и полевая кухня.

Радостные лица, улыбки друзей будут вновь ждать всех желающих на следующей Гонке ГТО «Путь Единства». Она пройдет 4 ноября.