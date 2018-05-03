На путепроводе над КАД на месяц введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с началом производства работ по замене деформационного шва на путепроводе, на транспортной развязке КАД на пересечении с автодорогой «Ольгино-Симоногонт» (км 100+157 внутреннего кольца) будет введено ограничение пропускной способности в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой. В период с 05 по 31 мая 2018 года на путепроводе будет организовано реверсивное движение по одной полосе со светофорным регулированием» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). Установлен временный светофорный объект.

Генеральный подрядчик: ООО "ЕвроТрансСтрой".

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.