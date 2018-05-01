Гроза в начале мая?

Майская гроза, воспетая Федором Тютчевым, с большой долей вероятности случится сегодня в Петербурге. Такие условия обещают синоптики в первый день мая. Так что праздник омрачится грозой. Что касается некоторых преимуществ от плюсовой температуры, то их сведет на нет сильный ветер.

В ночь на вторник дождя не будет. Утром же начнется дождь, который постепенно должен усилиться. Особенно заметно это будет к вечеру. Скорость ветра может достигать 15 метров в секунду. Все это будет сопровождаться громом и молниями.

«Питерец.ру» отмечает, что погода ожидается далеко не лучшей для Первомая. Прогноз синоптиков не вселяет оптимизма. Посмотрим, как все будет происходить на самом деле и насколько точным окажется этот прогноз.