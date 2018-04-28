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Почта России напечатает и доставит фотографии для участников шествия «Бессмертного полка»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
rupor-prapora.ru
Почта России напечатает и доставит фотографии для участников шествия «Бессмертного полка»

Почта России и «Волонтеры Победы» проводят акцию, в ходе которой участники народного шествия смогут получить по почте фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. География проекта включает Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Липецкую, Ростовскую и Рязанскую области, Республики Башкортостан и Дагестан, а также Ставропольский край.

Чтобы получить фотографию по почте, жителям этих регионов достаточно зайти на сайт волонтерыпобеды.рф и перейти к заполнению анкеты. В форме нужно указать ФИО заявителя, название субъекта и контактные данные, а также загрузить фотографию участника войны и указать его полное имя. Почта России осуществит печать и доставку заявителям снимков формата А4, обрамленных Георгиевской лентой. Заявки принимаются до 3 мая включительно.

Доставка фотографии будет осуществлена до местного почтового отделения, адресат получит в почтовый ящик уведомление. Совместный проект Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Почты России является важным этапом подготовки к одному из главных мероприятий празднования Дня Победы – шествию «Бессмертного полка». В 2017 году шествие объединило в своих рядах более 7 миллионов человек по всей России.

Информационная справка

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 000 почтовых работников.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» – организация, созданная на базе Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Движение объединяет в своих рядах 180 тысяч добровольцев и работает по следующим направлениям: помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и воинских захоронений, волонтерское сопровождение Парадов Победы и народного шествия «Бессмертный полк», Всероссийские исторические квесты и акции.
Источник: Почта России
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