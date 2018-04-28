Капремонт трассы "Скандинавия"

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект капитального ремонта отрезка трассы А-181 на участке Выборг - Светогорск. Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ.

Рассматриваемый участок, протяженность которого составляет 14,123 км, расположен в Выборгском районе, в западной части Ленинградской области. В рамках реализации проекта, получившего положительные заключения экспертов Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы по капитальному ремонту 27 примыканий к трассе, обеспечивающих транспортные связи с прилегающими территориями и населенными пунктами.

Для организации пассажирских перевозок в местах существующих остановочных пунктов предусмотрено переустройство шести автобусных остановок с устройством заездных карманов. Кроме того, будут переоборудованы три высоковольтные линии 0,4 кВ, попадающие в зону капитального ремонта автомобильной дороги, а также проведены работы по организации дорожного освещения.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.