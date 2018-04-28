На развязке КАД с автодорогой «Стрельна – Пески» полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения на транспортной развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой «Стрельна – Пески» (км 85+530 внутреннего кольца, км 56 внешнего кольца) будут полностью перекрыты в течение 8 часов съезды № 3 и № 7.

«В период с 22:00 28 апреля до 6:00 29 апреля 2018 года будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД в направлении деревни Пески Ломоносовского района Ленинградской области и съезд с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург в направлении посёлка Стрельна» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о полном перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.