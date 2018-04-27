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Непроработанная блокировка

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
kommersant.ru
Кудрин высказал мнение относительно блокировки «Телеграм»

Ситуация с блокировкой мессинджера «Телеграм» привела к непредвиденным последствиям. В итоге блокировка, которая началась 16 апреля затронула некоторые ресурсы, которые не связаны с данным мессинджером. В этом списке оказались IP-адреса Google, Amazon, Яндекс, ВКонтакте и Одноклассники.

Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что решение о блокировке мессинджера оказалось непроработанным. Оно повлекло очень серьезные последствия для пользователей. Бывший глава Минфина подчеркнул важность вопроса безопасности. Однако, по его словам, инициаторы блокировки «Телеграм» не осознавали последствий данного шага.

«Питерец.ру» напоминает, что 13 апреля суд принял решение о блокировки «Телеграм», удовлетворив требование Роскомнадзора. Это произошло из-за отказа руководства мессинджера предоставить для ФСБ необходимые данные.
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