На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Обуховской Обороны (км 84 внешнего кольца) будет полностью перекрыт в течение 4 часов съезд №2.

«В период с 01.00 до 05.00 26 апреля 2018 года в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД на проспект Обуховской Обороны» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки запрещающие проезд всех транспортных средств в данном направлении, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город".

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.