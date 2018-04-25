Албин о реновации Петербурга

«Питерец.ру» сообщает, что заместитель губернатора Северной столицы Игорь Албин заявил о необходимости опираться на собственный опыт во время реновации. Чиновник подчеркнул, что московский опыт не сможет помочь во время этого процесса. Брать за основу то, что происходило в Москве неприемлемо, поскольку Петербург не сможет повторить этот путь. По мнению Албина, нужно опираться на собственные достижения и неудачи, что позволит выработать нужный подход.

В качестве главного сдерживающего фактора в сохранении исторического наследия Петербурга вице-губернатор назвал недостаток финансирования. Решить эту проблему можно с помощью передачи зданий-памятников в аренду. С этой целью была разработана специальная программа.