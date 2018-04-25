Заброшенный недострой на Беринга угрожает жизни и здоровью детей

Проживающие в Василеостровском районе петербуржцы обеспокоены соседством с недостроенным зданием по улице Беринга, дом 27. Строение принадлежит некой призрачной компании ООО «СЗ «Глобус», сведения о которой крайне скудны, а ее физическое местонахождение не установлено. Жители возмущены не только тем, что застройщик не завершает объект, но и тем, что он даже не может обеспечить на стройке должную охрану.

Одна из жительниц соседствующих с недостроем домов опубликовала видео с гуляющими по крыше брошенного здания подростками. Опасения горожан обоснованы, ведь в прошлом году там уже произошел несчастный случай: подросток 11 лет упал со второго этажа. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы – закрытый перелом правой тазобедренной кости со смещением, ссадину правой височной области и шок первой степени.

Граждане крайне недовольны ситуацией, ведь району явно не хватает благоустроенности, особенно площадок для детских игр. «Детская площадка по адресу улица Беринга, 27, к 4, лит А. находится в плачевном состоянии – облупленная песочница без песка, одной только горкой и 4-х местной каруселькой, что очень мало. Кроме того, наша площадка зажата между двумя заборами с долгостроями и нуждается в озеленении», – жалуется один из жителей на портале «Сердитый гражданин». Вместо зоны отдыха огромную площадь занимает опасный, плохо охраняемый объект, который, за неимением альтернативы и становится местом игр для детей. Обитатели близлежащих домов пытаются самостоятельно что-то изменить. Так в конце прошлого года воспитанники билигвального детского сада CDF провели акцию: посадили саженцы дуба и березы, украсив их бумажными буквами русского и английского алфавита. Руководитель учреждения Наталья Фесенко предлагает обустроить на этом месте современную детскую площадку с билингвальной средой для обучения дошкольников всего района.

Однако пока территорию продолжает занимать зловещий недострой. Сколько еще детей получит травмы или даже погибнет, пока власти предпримут действия? – задаются вопросом жители района. Как пояснила глава районной администрации Юлия Киселева, на этом месте должен был появиться многофункциональный комплекс, но застройщики обанкротились, и стройка «встала», даже штрафы за нарушения взыскать теперь не с кого. В свою очередь она также высказала опасения по поводу исходящей от здания опасности, особенно в преддверие школьных каникул, когда дети будут искать себе занятие. Киселева сообщила, что вопрос был поднят на комиссии с участием всех силовых структур. Если застройщик и дальше будет игнорировать свои обязанности, районные власти будут добиваться отзыва разрешения на строительство.





