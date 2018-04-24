Общественники предложили лишать агрессивных школьников отсрочки от армии

В общественном движении «За безопасность» предложили лишать агрессивных школьников будущей отсрочки от армии. С таким предложением эксперты по безопасности обратились к председателю правительства России Дмитрию Медведеву и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Насилие в российских школах стало системой. Школьники издеваются над сверстниками, избивают их, фиксируя измывательства на видеокамеру, позже ролики появляются в интернете.

«Насилие в школьной среде приводит к непоправимым последствиям, - рассказал руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. - Маленькие «изгои» - жертвы насилия замыкаются в себе, боятся внешнего мира, копят ненависть и вынашивают план мести. Нападениями на российские школы никого сегодня не удивишь: отчаявшиеся дети, не видя смысла в жизни, готовы умереть сами и забрать с собой, как можно больше «врагов».

Эксперты по безопасности предложили российскому правительству разработать ряд ограничений (мер социальной ответственности) для агрессивных школьников, которые стали зачинщиками, участниками драки или потворствовали насилию над одноклассниками или учениками других классов, и в силу возраста или иных обстоятельств не понесли никакой правовой ответственности.

«Лишение права на отсрочку от призыва в армию - одна из таких мер, но она, на наш взгляд, на должна быть единственной и главной, ведь, к нашему общему сожалению, все чаще и чаще насилие исходит от девочек, которые в жестокости не уступают мальчикам», - добавил Курдесов.

По мнению экспертов по безопасности, дети и в первую очередь их родители должны понимать, что они могут лишиться в будущем важных государственных благ - льгот, субсидий и так далее, если проявляют необоснованное насилие.

Напомним, ранее общественное движение «За безопасность» выступила с предложением ввести в школах в обязательном порядке должность директора по безопасности, а также создать при Министерстве образования Центр мониторинга социальных сетей, который бы отслеживал потенциально агрессивных школьников.