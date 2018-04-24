Общественники предложили лишать агрессивных школьников отсрочки от армии

В общественном движении «За безопасность» предложили лишать агрессивных школьников будущей отсрочки от армии. С таким предложением эксперты по безопасности обратились к председателю правительства России Дмитрию Медведеву и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Насилие в российских школах стало системой. Школьники издеваются над сверстниками, избивают их, фиксируя измывательства на видеокамеру, позже ролики появляются в интернете.
Эксперты по безопасности предложили российскому правительству разработать ряд ограничений (мер социальной ответственности) для агрессивных школьников, которые стали зачинщиками, участниками драки или потворствовали насилию над одноклассниками или учениками других классов, и в силу возраста или иных обстоятельств не понесли никакой правовой ответственности.
По мнению экспертов по безопасности, дети и в первую очередь их родители должны понимать, что они могут лишиться в будущем важных государственных благ - льгот, субсидий и так далее, если проявляют необоснованное насилие.
Напомним, ранее общественное движение «За безопасность» выступила с предложением ввести в школах в обязательном порядке должность директора по безопасности, а также создать при Министерстве образования Центр мониторинга социальных сетей, который бы отслеживал потенциально агрессивных школьников.