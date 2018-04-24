«Питерец.ру» сообщает, что представители спецслужб проводят сегодня антитеррористические учения в Петербурге. Отработка навыков действий происходит на территории «Морского Вокзала» на Васильевском острове. В мероприятии также принимают участие представители правоохранительных органов и другие службы, которые решают задачи по борьбе терроризмом. По причине учений может быть затруднено движение транспорта и перемещение пешеходов.

Борьба с терроризмом – очень важное направление деятельности силовых структур и спецслужб. Сегодня угроза терроризма охватывает все континенты и носит глобальный характер. Теракты уносят жизни многих людей. Потому различные учения, связанные с возможностью предотвращения террористических угроз, крайне важны в наши дни.