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Антитеррористические учения

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
На Васильевском острове проходят важные учения

«Питерец.ру» сообщает, что представители спецслужб проводят сегодня антитеррористические учения в Петербурге. Отработка навыков действий происходит на территории «Морского Вокзала» на Васильевском острове. В мероприятии также принимают участие представители правоохранительных органов и другие службы, которые решают задачи по борьбе терроризмом. По причине учений может быть затруднено движение транспорта и перемещение пешеходов.

Борьба с терроризмом – очень важное направление деятельности силовых структур и спецслужб. Сегодня угроза терроризма охватывает все континенты и носит глобальный характер. Теракты уносят жизни многих людей. Потому различные учения, связанные с возможностью предотвращения террористических угроз, крайне важны в наши дни.
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