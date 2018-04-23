400 000 Георгиевских ленточек раздадут в Петербурге

Завтра стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».

С 16.00 до 17.00 на Московском вокзале и с 17.00 до 18.00 в аэропорте «Пулково» Волонтеры Победы раздадут георгиевские ленточки вместе с ветеранами Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Рассказывает Рената Абдулина, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями: «Сегодня георгиевская ленточка является символом памяти, связи поколений, символом воинской славы России. Мы повязываем георгиевскую ленточку в области сердца, тем самым отмечая, что подвиг солдат, отстоявших свободу нашей Родины, навсегда сохранится в наших сердцах».