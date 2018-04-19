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Российские спортсмены пройдут Гонку ГТО в Петербурге

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Lenta.ru
Российские спортсмены пройдут Гонку ГТО в Петербурге

В самый разгар весны, 29 апреля, на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» пройдет Гонка ГТО «Путь победы», посвященная Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Участникам предстоит пройти полосу из 23 непростых препятствий длиной в шесть километров по пересечённой местности и потратить на это как можно меньше времени. Испытать себя сможет любой человек в возрасте от 18 до 30 лет. С каждым годом количество участников увеличивается: приглашаются зарубежные команды; мероприятием все больше интересуются медийные личности и известные спортсмены. Они даже создали свою команду «Звездный десант» и активно принимают участие в Гонке из года в год.

В этот раз в рядах «Звёздного десанта» мы увидим:

· Сестер Богомоловых Екатерину и Ксению, чемпионок мира по зимнему полиатлону среди юниоров. Екатерина – мастер спорта России, Ксения – мастер спорта России международного класса.

· Мурада Бахарчиева – общественного деятеля, патриота, спортсмена, организатора спортивных и социальных проектов. Действующий чемпион России и Европы по кикбоксингу, а также чемпион Европы и Мира по ушу-саньда.

· Асифа Абрамова – мастера спорта, многократного чемпиона России и Санкт-Петербурга по джиу-джитсу.

· Вячеслава Тисленко – заслуженного мастера спорта по кикбоксингу, судью национальной категории, президента Федерации кикбоксинга Ленинградской области. Вячеслав является девятикратным чемпионом мира по кикбоксингу, чемпионом Европы и мира по кикбоксингу среди профессионалов, двукратным чемпионом мира по тайскому боксу.

· Виктора Данишевского – президента федерации смешанных единоборств. В прошлом году, после прохождения гонки, Виктор призвал всех заниматься спортом и дал дельный совет: «Регулярные занятия – вот что нужно! И тогда Вы с лёгкостью сможете преодолеть трассу Гонки ГТО».

Спортсмены личным примером будут вдохновлять и мотивировать всех участников. В прошлом году Гонку ГТО впервые прошла Ксения Богомолова. Она рассказала после финиширования: «Я в восторге! Первый раз участвую в Гонке ГТО и с удовольствием приму участие в следующий раз».

Гонка ГТО «Путь Победы» стартует 29 апреля в 09:00 на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» (Ленинградская область, ул. Лесгафта 35) 
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