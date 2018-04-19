Мусорные проблемы вновь захлестнули Северную Столицу

Еще больше граждан волнует грядущее строительство заводов по сжиганию мусора в пешей доступности от их дома.

В настоящее время в правительственных кругах Северной столицы активно обсуждаются различные проекты по организации в Ленобласти свалок для городских нужд, что становится поводом для постоянных протестов жителей. Мусора в городе меньше не становится, а вот строительство заводов по его переработке постоянно затягивается. Для каждого отдельного проекта на это имеются свои причины, но почти всегда решению проблемы мешает отсутствие должного финансирования и бюрократические препоны.

В последние годы патовая ситуация сложилась вокруг полигона опасных отходов «Красный бор» под Петербургом – в результате тысячи жителей Колпина и близлежащих районов сегодня вдыхают ароматы всевозможных химикатов, нефтепродуктов, лакокрасочных материалов, просроченных и некачественных лекарств, отходов химических производств. Долгое время петербургские власти закрывают на проблему глаза, предпринимая лишь «косметические мероприятия» во избежание усугубления ситуации: прочищают внутренние каналы, проводят профилактику задвижек и насосов, настилают деревянные понтоны на химикаты, но ядовитые испарения при этом не перестают проникать в атмосферу. И в этом году вновь Петербург выделил деньги (206 миллионов) на поддержание работы полигона, но не на его утилизацию. 17 апреля ситуацию вокруг «Красного Бора» обсудили в Совете Федерации, но итог встречи в правительственном органе вряд ли можно назвать оптимистичным для жителей. Включение объекта в федеральную целевую программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба» невозможно по бюрократической причине: земля полигона не принадлежит городу, а арендуется им. Строительство мусоросжигательного завода также не может быть эффективным способом решения проблемы из-за возможных опасных выбросов в атмосферу.

Однако к мнению экологов в Петербурге прислушиваются далеко не всегда. Например, в случае с полигоном твердых бытовых отходов «Новоселки» ни взывания специалистов, ни протесты жителей и общественников, ни здравый смысл не смогли повлиять на решение Смольного по строительству завода по сжиганию мусора в черте города. Реализация проекта запланирована на Горском шоссе. Но жители уже сейчас всеми силами пытаются опротестовать это решение властей. Петиция против создания вредного производства вблизи населенных пунктов собрала более 2700 подписей. Особенно пугает жителей намерение властей организовать завод по сжиганию не только твердо-бытового мусора, но и химически опасных отходов.

Заводы по переработке мусора также числятся в планах Смольного, однако пока речь идет лишь о размежевании территорий под строительство, но никак не реальном решении проблем в скором времени. Реализацию мусорных проектов на северо-западе Петербурга взяли на себя компании «Анабасис» и «Спецтранс №6». К слову, сегодня это всего лишь та информация, которую транслирует населению власть – реальных проектов горожане так ни разу еще и не увидели.