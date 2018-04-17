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Почта России помогла вернуть французскому космонавту документы

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Почта России
Почта России помогла вернуть французскому космонавту документы, украденные у него в Париже

Советский почтовый конверт 1982 года помог документам легендарного космонавта Жан-Лу Кретьена вернуться к владельцу.
Работники сортировочного центра Почты России в одной из почтовых емкостей, приехавших в Россию из Франции, кроме писем нашли ворох личных документов и старый потрепанный конверт с наклейкой на французском языке. Работники цеха собрали документы и передали их руководству, чтобы попробовать разыскать их владельца. Среди бумаг оказался паспорт гражданина Франции Жан-Лу Жак Мари Кретьена - первого француза в космосе, космонавта, работавшего на космической научной станции «Салют-7» в составе экипажа под руководством Владимира Джанибекова.

«Когда мы увидели документы и поняли кому они принадлежат – просто не поверили своим глазам! Мы сразу сообщили о находке руководству и запросили информацию по владельцу. Каждый день через наш центр проходит миллион почтовых отправлений. За каждым из них стоит человек и его история. И совершенно невероятное чувство - осознавать, что ты принял участие в судьбе человека-легенды», - говорит начальник смены сортировочного центра Внуково Наталья Филина.

Вернуть документы, среди которых были удостоверение героя Советского Союза, подписанное Леонидом Брежневым, удостоверение пилота, военный билет, Почте России помог Мемориальный музей космонавтики. Через Французское космическое агентство (CNES) удалось разыскать Жан-Лу Кретьена, который был шокирован новостью, что его документы найдены в Москве.
Оказалось, что чемодан, в котором находились документы, был украден у космонавта в аэропорту Шарль-де-Голль, когда он возвращался из поездки в Китай. Все эти годы месье Кретьен хранил самые важные документы в почтовом конверте, выпущенном в 1982 году в честь сотрудничества СССР и Франции в Космосе, подписанном на память членами экипажа корабля «Союз-Т6»: Владимира Джанибекова, Александра Иванченкова и Жан-Лу Кретьена. Они же значатся авторами изображения на конверте.
Вероятно, воры, обнаружив, чьи вещи оказались у них в руках, решили вернуть космонавту хотя бы документы и опустили их - как они были, в потертом конверте - в почтовый ящик. Сотрудники французской почтовой службы, не найдя на оболочке отправления ни данных получателя, ни марок, заметили на ней текст на русском языке – выходные данные конверта, наклеили на нее сообщение о возврате из-за отсутствия адреса и выслали не заклеенное письмо в Москву. И уже на сортировке Почты России неравнодушные сотрудники помогли удивительному письму найти получателя.

От имени Почты России передала документы Жан-Лу Кретьену руководитель департамента внешних коммуникаций предприятия Елена Барсегова на концерте «Покорители космоса», посвященном Дню космонавтики. На мероприятии присутствовали и его коллеги - члены совместного советско-французского космического экипажа Владимир Джанибеков и Александр Иванченков.
«Видимо, документы попали в Россию, потому что я русский в душе, - улыбнулся Жан-Лу Кретьен в момент передачи документов. – Спасибо большое отзывчивым и профессиональным сотрудникам Почты России. Некоторые из этих документов, действительно, уникальны, и мне было бы очень трудно их восстановить».
Документы, дубликаты которых месье Кретьен успел сделать, он передал в Мемориальный музей космонавтики, чтобы там сохранили память об удивительной почтовой истории.
Источник: Почта России
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