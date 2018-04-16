Граффити в честь Telegram

«Питерец.ру» сообщает, что художники, входящие в состав петербургской арт-группы «Явь», создали граффити, посвященное блокировке мессенджера Telegram. Таким способом авторы выразили протест по поводу ситуации с мессенджером.

Напоминаем, что руководство Telegram отказалось предоставлять доступ к переписке своих пользователей, в результате чего контролирующие органы были вынуждены применить соответствующие меры. В итоге Telegram был заблокирован, а множество пользователей остались недовольными данным фактом.

Художники «Явь» и некоторые другие люди выступают против того, чтобы государство контролировало все способы общения. С одной стороны, протестующих можно понять. С другой – можно понять и представителей власти. Сейчас ведется активная борьба с терроризмом, для чего используются различные способы. Одним из них является разумный контроль мессенджеров.