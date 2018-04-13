Суд взыскал с компании «Дормет» почти 3 миллиона за аварию на газопроводе

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ГРО "ПетербургГаз" к дорожно-строительной компании "Дормет"

о возмещении ущерба в размере 2 млн 298 тысяч рублей за поврежденный газопровод.

Напомним, что при 28 ноября 2016 года сотрудники компании "Дормет" ковшом экскаватора повредили подземный газопровод высокого давления на

пересечении Приозерной и Тарховской улиц в Сестрорецке. Дорожные работы, повлекшие дефект, велись без согласования с ГРО "ПетербургГаз". Под отключение попадали 9 котельных, 1568 частных и 38 многоквартирных жилых домов в поселках Лисий Нос, Александровская, Тарховка и Горская, а также 12 социальных учреждений, в том числе 2 детских сада и Дом ребенка.

Для того, чтобы не оставлять жителей без газа и отопления в 20-градусный мороз, был мобилизован максимум ресурсов городской газовой службы. Пришлось применить дорогостоящую технологию перекрытия газопровода без снижения давления. Были привлечены дополнительные силы - оперативные бригады из других подразделений "ПетербургГаза".

По результатам расследования инцидента виновнику было предъявлено требование о возмещении расходов, связанных с ликвидацией утечки газа,

восстановлением газопровода и предотвращением негативных последствий для потребителей. Экономический ущерб от аварийной ситуации составил 2 298 534 рубля. В добровольном порядке возмещать причиненный вред в ООО "Дормет" отказались, и "ПетербургГаз" обратился в суд.