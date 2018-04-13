ента новостей

13:16
ОНФ добивается присвоения одной из улиц Санкт-Петербурга имени дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко
13:05
В Калининском районе ограблен цветочный магазин
13:00
В Невском районе мигранты ограбили соотечественника
12:53
Суд взыскал с компании «Дормет» почти 3 миллиона за аварию на газопроводе
08:22
Убыточный велосипед
01:13
ЦСКА не смог повторить достижение «Ромы», сыграв с «Арсеналом» вничью
23:57
Зюганов – в реанимации. Или нет?
19:50
Главный научный сотрудник Государственного музея истории религии стала победителем конкурса «Музейный десант»
15:33
В Кировском районе преступник в лыжной маске ограбил салон связи
15:30
В Приморском районе двое неизвестных ограбили продуктовый магазин
15:11
Ветераны поддержат и приедут на Гонку ГТО
15:08
В Петроградском районе активизировались продавцы газоанализаторов
15:00
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют три съезда
07:41
Казаки против Трампа
20:33
Петербургский финал ВХЛ начнётся 17 апреля
17:10
XIII конкурс мецената Минакова объявит победителей
15:40
В Петропавловской крепости открылась выставка, посвященная Александру Невскому
15:35
В парке «Тихий отдых» обнаружен скилет человека
15:30
В Ленобласти ограбили пенсионерку
11:35
«Локомотив-Кубань» отдал «Дарушшафаке» победу в первом матче финала Еврокубка
09:33
Снова клещи
19:12
Илья Воробьёв может стать новым главным тренером СКА
11:59
Послания в бутылке от Молодежного совета Красногвардейского района
10:55
В Смольном отказались от идеи прогулочных зон на льду Невы
10:51
В Выборгском районе ребенок выпал из открытого окна
07:38
Рубль снова начнет падать?
20:54
Гол Шатова «Зениту» приведёт к отставке Манчини?
17:06
В Ленобласти расследуют двойное убийство
16:57
На Маршала Казакова женщину зарезали у крыльца парадной
16:54
Торжественный концерт классической музыки «Русские Музыкальные Сезоны»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Суд взыскал с компании «Дормет» почти 3 миллиона за аварию на газопроводе

Суд взыскал с компании «Дормет» почти 3 миллиона за аварию на газопроводе

0
37
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
peterburggaz.ru
Суд взыскал с компании «Дормет» почти 3 миллиона за аварию на газопроводе

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ГРО "ПетербургГаз" к дорожно-строительной компании "Дормет"
о возмещении ущерба в размере 2 млн 298 тысяч рублей за поврежденный газопровод.

Напомним, что при 28 ноября 2016 года сотрудники компании "Дормет" ковшом экскаватора повредили подземный газопровод высокого давления на
пересечении Приозерной и Тарховской улиц в Сестрорецке. Дорожные работы, повлекшие дефект, велись без согласования с ГРО "ПетербургГаз". Под отключение попадали 9 котельных, 1568 частных и 38 многоквартирных жилых домов в поселках Лисий Нос, Александровская, Тарховка и Горская, а также 12 социальных учреждений, в том числе 2 детских сада и Дом ребенка.

Для того, чтобы не оставлять жителей без газа и отопления в 20-градусный мороз, был мобилизован максимум ресурсов городской газовой службы. Пришлось применить дорогостоящую технологию перекрытия газопровода без снижения давления. Были привлечены дополнительные силы - оперативные бригады из других подразделений "ПетербургГаза".

По результатам расследования инцидента виновнику было предъявлено требование о возмещении расходов, связанных с ликвидацией утечки газа,
восстановлением газопровода и предотвращением негативных последствий для потребителей. Экономический ущерб от аварийной ситуации составил 2 298 534 рубля. В добровольном порядке возмещать причиненный вред в ООО "Дормет" отказались, и "ПетербургГаз" обратился в суд.
Источник: ПетербургГаз
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

Вчера, 15:08
В Петроградском районе активизировались продавцы газоанализаторов
26-01-2018, 12:51
Факелы Ростральных колонн зажгут в честь Дня освобождения города от блокады
23-01-2018, 12:15
«ПетербургГаз» предостерегает горожан от действий мошенников
31-07-2017, 16:25
Арбитражный суд Петербурга постановил взыскать задолженности по простому векселю
2-08-2016, 09:55
Претензии к подрядчиках «ГУ ЖКХ» признали необоснованными
22-11-2014, 03:33
Аварийное отключение газоснабжения

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
289
28-03-2018, 14:21
В Ленобласти иномарка сбила двух детей
0
297
23-03-2018, 17:01
В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"
0
298
22-03-2018, 12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
409
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
Наверх