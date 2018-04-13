Убыточный велосипед

Петербург может лишиться сетевого оператора велопроката. Компания «Велогород» переживает трудные времена, связанные с нерентабельностью бизнеса. Оператор нуждается в спонсорах. В настоящий момент ведутся активные поиски финансирования.

«Велогороду» помогает Петербург. За последние 3 года компания получила из городского бюджета субсидии в размере 107 млн. рублей. По данным «Питерец.ру», городские власти не очень довольны этим сотрудничеством. Однако они и дальше намерены поддерживать велосеть. В этом году планируется выделение 30 млн. рублей на поддержку велосипедного бизнеса. Но пока неизвестно, получит ли эти деньги только «Велогород» или же эти средства будут поделены между несколькими операторами.