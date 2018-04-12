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Ветераны поддержат и приедут на Гонку ГТО

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
kpmp.gov.spb.ru
Гонка ГТО «Путь Победы», посвященная победе в Великой Отечественной войне

29 апреля на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» пройдет Гонка ГТО «Путь Победы», посвященная победе в Великой Отечественной войне. Особыми гостями станут члены Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов.

Ветераны войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов примут участие не только в награждении победителей Гонки, но и собственным примером покажут молодежи, что значит быть готовыми к труду и обороне!

«Мы с удовольствием принимаем участие в этом мероприятии. Сегодня многое делается для сохранения исторической памяти прежде всего у молодого поколения, но, главное, все-таки – это личное общения с молодежью. Мы хотим, чтобы они были сильными, достойными своей страны и стараемся передать им накопленный опыт нашего поколения», - рассказывает Анатолий Петрович Спиридонов, труженик тыла Великой Отечественной войны, участник ветеранского движения Санкт-Петербургской организации ветеранов войны и труда.

Анатолий Петрович спортом занимается с юности – бокс, стрельба, лыжи. Сегодня он активный участник физкультурно-оздоровительной программы для пожилых «Третий возраст», мастер спорта. А в 2017 году стал почетным обладателем золотого значка ГТО.

«Это невероятно важно и здорово, что в этом году ветераны примут участие в таком популярном среди молодежи событии как Гонка ГТО. Безусловно, это и отличный пример как быть активным всегда и во всем, и хорошая возможность пообщаться с героями нашего времени- с ветеранами, особенно накануне такого важного события как День Победы», - отметила Юлия Рудык, руководитель петербургского отделения Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы».

Гонка ГТО давно стала не только спортивно-массовым мероприятием, которого с нетерпением ждут. Это возможность еще раз выразить слова благодарности настоящим героям, нашим бабушкам и дедушкам, так стойко и мужественно отвоевавшим для всех нас Победу.

«Мы вместе с командой будем участвовать уже в шестой раз и каждый раз с нетерпением ждем начала Гонки. Для нас важна и интересная трасса, и сложные препятствия, и командный дух, но самое главное – это возможность прикоснуться к истории и еще раз напомнить и окружающим и самим себе о том, что мы имеем сегодняшние возможности благодаря ветеранам. Благодаря их силе, любви и отваге!», - говорит капитан команды подростково-молодежного клуба Московского района «Атлант» Вячеслав Векшин.

Участники Гонки ГТО также смогут выполнить нормативы ГТО на специально оборудованной площадке. И присутствие столь важных для каждого жителя нашей страны гостей, будет мотивировать на достижение новых результатов.

Напомним, что ранее 92-летняя жительница Санкт-Петербурга Тамара Ивановна Лысенко выполнила нормативы ГТО и стала самой старшей жительницей страны, сумевшей это сделать в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

Тамара Ивановна преодолела дистанцию в 2км за 28.19 мин., а дистанцинцию по пересеченной местности – за 28,21.  8 раз выполнить упражнение на пресс, и 6 раз сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула. Как сказала сама обладательница «золотого значка ГТО», она всю жизнь занималась спортом и возраст – это не отговорка, а стимул быть в хорошей форме.

Для тех, кто только задумывается об участии в Гонке ГТО «Путь Победы» сообщаем, что регистрация открыта до 23:59 23 апреля. Ссылки для регистрации опубликованы на электронной странице Гонки в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru/event/9712 (для корректного перехода на электронную страницу мероприятия по приведенной ссылке регистрирующийся участник должен быть авторизирован в системе АИС и находится в своем аккаунте). Участие бесплатное.

Организатор - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. Мероприятие проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе и общественного спортивного движения «ВСпорте».

Гонка ГТО «Путь Победы» стартует 29 апреля в 09:00 на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» (Ленинградская область, ул. Лесгафта 35) 
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