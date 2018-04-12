В Петроградском районе активизировались продавцы газоанализаторов

Выявлен очередной факт недобросовестной работы продавцов сигнализаторов загазованности - на этот раз в Петроградском районе. Под видом специалистов городской газовой службы предприниматели ходят по домам на Левашовском проспекте, рассказывают об утечке газа и навязывают

дорогостоящую установку датчиков.

Как сообщили обеспокоенные жители, продавцы одеты в оранжевые жилеты, показывают удостоверения сотрудника компании "Профгазбезопасность" и утверждают, что действуют совместно с "ПетербургГазом". Жильцам рассказывают, что в их доме якобы сработала система безопасности и произошла утечка газа, поэтому проводится поквартирный обход и проверка газового оборудования. Визитеры в категоричной форме заявляют об обязательном оснащении каждой квартиры системой контроля загазованности. Запугивая людей штрафами и отключением газоснабжения, они предлагают купить датчики "по льготной программе" по спеццене - вместо 13900 рублей <всего> за 4900.

ФИРМА "ПРОФГАЗБЕЗОПАСНОСТЬ" НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ГОРОДСКОЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПЕТЕРБУРГГАЗ"! СПЕЦИАЛИСТЫ "ПЕТЕРБУРГГАЗА" НЕ ХОДЯТ ПО КВАРТИРАМ ГОРОЖАН С ТРЕБОВАНИЯМИ УСТАНАВЛИВАТЬ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ И НИКАКИХ ТОВАРОВ НЕ ПРОДАЮТ!

В настоящее время потребителя газа можно обязать оборудовать свой объект (квартиру, дом, предприятие) системой контроля загазованности только

на этапе выполнения и согласования проекта газоснабжения. Если в квартире или индивидуальном жилом доме уже в официальном порядке установлены и используются газовые приборы, то сигнализаторы не требуются. Их монтируют только по желанию собственника!

Доступ в квартиру необходим представителям ГРО "ПетербургГаз" в трех случаях:

1. Для выполнения планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) по графикам.

Информация о плановых проверках размещается на интернет-сайте ГРО "ПетербургГаз" (сервис "дата технического обслуживания" на главной странице https://peterburggaz.ru/ezg/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/kto-obsluzhivaet-gazoprovod-vashego-doma.php), на сайтах районных администраций и обслуживающих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК), на квитанциях на оплату коммунальных услуг от ВЦКП ("розовый бланк") и на счетах за газ. По телефону "горячей линии" ГРО "ПетербургГаз" 610-04-04 можно уточнить, на какую дату дом стоит в плане, или перенести визит специалиста на другой день.

2. Для ремонта и замены бытовых газовых приборов по заявкам горожан.

3. Для проведения аварийных работ на системе газоснабжения по заявкам в службу 04 (с мобильного 104), с выездом специализированного автотранспорта.

Узнать сотрудников городской газовой службы можно по фирменной спецодежде. У каждого мастера есть служебное удостоверение с фотографией и

реестровым номером. Чтобы быть точно уверенным в том, что "человек в форме" - действительно работник ГРО "ПетербургГаз", по телефону аварийной службы 04 (с мобильных 104) можно выяснить, трудится ли он на предприятии.

Во избежание случаев мошенничества и в целях недопущения аварийных ситуаций на сетях газоснабжения убедительно просим горожан внимательно относиться к объявлениям и сообщениям "специализированных газовых служб", а также сомнительных организаций, работающих якобы в партнерстве или по лицензии от ГРО "ПетербургГаз". ГРО "ПетербургГаз" "лицензий", "разрешений" или "доверенностей" не выдает!