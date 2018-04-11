Снова клещи

Весной начинается сезон клещей. От укусов и присасываний этих паукообразных страдают многие люди. Укус клеща опасен тем, что человек может заразиться энцефалитом или боррелиозом. Клещи заражаются этими вирусами от больных животных и потом передают болезни человеку.

Профилактикой против данных заболеваний является вакцинация. Однако эти меры необходимо предпринимать задолго до начала сезона. Во время походов в лес нужно надевать одежду с плотно прилегающими манжетами. Нужно также осматривать тело на наличие клещей. Если клещ все-таки присосался, необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью.

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге уже появились первые случаи укуса клещей. Зафиксировано 6 подобных случаев.