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» » В Смольном отказались от идеи прогулочных зон на льду Невы

В Смольном отказались от идеи прогулочных зон на льду Невы

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
liteiny79.spb.ru
В Смольном отказались от идеи прогулочных зон на льду Невы

В Санкт-Петербурге не будет прогулочных зон на льду. Об этом общественному движению «За безопасность» сообщили в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Напомним, в середине марта общественное движение «За безопасность» обратилось к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой инициировать законопроект, регулирующий правила выхода на лед и создание специальных временных прогулочных площадок, а также мест для безопасной подводной ловли рыбы на водоемах, расположенных в черте города в зимний период времени.

Эксперты по безопасности пояснили, что сейчас правила выхода на лед каждый год регулируются новым постановлением Правительства Санкт-Петербурга, которое обозначает дни, когда запрещен выход на ледовое покрытие водных объектов города. Но многие горожане и гости Петербурге не знают о постановлении, самовольно выходят на лед в любое время, когда захочется, рискуя своей жизнью.

«Мы предлагаем закрепить в законе сложившееся годами положение дел в нашем городе, - рассказал руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. - Априори выход на лед должен быть запрещен с 1 ноября по 1 апреля. Одновременно с этим мы не должны лишать петербуржцев прекрасной возможности прогуляться по льду в центе Петербурга, поэтому предлагаем Смольному организовать специальные временные места для безопасных прогулок, возле которых будут дежурить группы спасателей и контролировать надежность ледового покрытия».

В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности заявили, что действующего законодательства вполне достаточно для соблюдения прав граждан на рыбалку в зимний период времени. А «создание специальных временных прогулочных площадок, расположенных непосредственно на льду в черте города, представляется небезопасным и может создать угрозу для жизни людей».

«Не буду скрывать, мы расстроены ответом из петербургского правительства. Мы продолжим добиваться, чтобы зимой в Неве не тонули жители и гости нашего горда. Прогулочные зоны на льду, допустим, возле Петропавловской крепости, могли бы стать новой изюминкой Петербурга, привлекая в определенные дни зимы дополнительных туристов», - отметил добавил Курдесов.
Источник: Движения «За безопасность»
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