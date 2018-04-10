В Смольном отказались от идеи прогулочных зон на льду Невы

В Санкт-Петербурге не будет прогулочных зон на льду. Об этом общественному движению «За безопасность» сообщили в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Напомним, в середине марта общественное движение «За безопасность» обратилось к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой инициировать законопроект, регулирующий правила выхода на лед и создание специальных временных прогулочных площадок, а также мест для безопасной подводной ловли рыбы на водоемах, расположенных в черте города в зимний период времени.
Эксперты по безопасности пояснили, что сейчас правила выхода на лед каждый год регулируются новым постановлением Правительства Санкт-Петербурга, которое обозначает дни, когда запрещен выход на ледовое покрытие водных объектов города. Но многие горожане и гости Петербурге не знают о постановлении, самовольно выходят на лед в любое время, когда захочется, рискуя своей жизнью.
В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности заявили, что действующего законодательства вполне достаточно для соблюдения прав граждан на рыбалку в зимний период времени. А «создание специальных временных прогулочных площадок, расположенных непосредственно на льду в черте города, представляется небезопасным и может создать угрозу для жизни людей».