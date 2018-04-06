Отключение электричества

В Петербурге перестали быть слишком лояльными в отношении должников за коммунальные услуги. За 3 месяца этого года электроэнергия в Петербурге была отключена у 7 тыс. человек. За весь прошлый год отключение за долги было произведено у 20 тыс. абонентов. Причем в 2016 году эта цифра была примерно в 2 раза меньше.

Подобный радикализм принятых мер стал возможен после изменения законодательства. Раньше отключить электричество должнику было сложнее. Теперь для этого просто достаточно отправить квитанцию, уведомляющую о долгах. Если должник ее не оплачивает, ему отключают электроэнергию.

«Питерец.ру» отмечает, что абонентам нужно подходить серьезнее к вопросу оплаты счетов за электроэнергию. Если этого не делать, могут возникнуть серьезные проблемы.