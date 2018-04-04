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» » В Ленобласти ограбили пожилую супружескую пару

В Ленобласти ограбили пожилую супружескую пару

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Гатчинском районе Ленобласти двое злоумышленников в масках, угрожая пистолетом ограбили пожилую супружескую пару

Ранним утром минувшего вторника в городе Коммунар, Гатчинского района Ленинградской области двое неизвестных преступников в масках, отжав стеклопакет окна второго этажа, проникли в частный дом на Павловской улице, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, 79-летнему хозяину и его 82-летней жене, электропроводом от триммера связали их, нанесли удар по голове пожилому мужчине, после чего из металлического ящика совершили хищение 50 тысяч рублей, ювелирных изделий, двух мобильных телефонов, документов и с места происшествия скрылись.

Сумма материального ущерба составила 125 тысяч рублей. Пострадавший мужчина в состоянии средней тяжести госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3  статьи 162 УК РФ (разбой).
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район разбойное нападение пенсионеры
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