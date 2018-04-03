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Охранник дома на Коломяжском отказался вызывать МЧС в день пожара

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
ПитерТВ
Канал Piter.TV опубликовал подробности крупного пожара на Коломяжском проспекте.

По состоянию на 3 апреля 2018 года жители выгоревшей парадной в доме № 15/2 на Коломяжском проспекте не могут вернуться в свои дома. В подъезде нет электричества и не работают лифты, а управляющая компания не называет сроки возобновления нормальной жизни дома.

В воскресенье, 1 апреля, погорельцы провели собрание, на котором присутствовала представительница управляющей компании "Уютный дом". Правда, ответить на вопросы жильцов женщина-коммунальщик так и не смогла. Об этом участники собрания рассказали корреспонденту Piter.TV. Они же предоставили нашей редакции видео со стихийного митинга.

Жители проблемного дома уточнили, что собрали заявления для подачи в приемную губернатора, президента, а также в Роспортебназор, следственный комитет и прокуратуру. Пострадавшие сообщают, что генеральный директор управляющей компании "Уютный дом", которая его обслуживает, на собрании не появилась, а на телефонные звонки не отвечает.

После ЧП у жильцов возникло много вопросов к управляющей компании. Например, почему в день пожара не сработала пожарная сигнализация в парадной № 10, а также, почему представитель охраны от УК отказался вызывать МЧС.

"Когда повалил дым, я спряталась с ребенком на балконе и позвонила мужу. Он сейчас в другом регионе. Муж позвонил в УК на охрану, попросил вызвать пожарных. И охранник отказался. Сказал, что не будет. Кто может объяснить это поведение? Я все это донесу до следственного комитета!", - говорит жительница дома № 15 к.2 на Коломяжском проспекте.

Сам охранник 29 марта объяснил людям ситуацию со своим бездействием тем, что "он тут не главный". Также людей интересует, каковы результаты экспертизы после пожара, когда будет свет в квартирах, почему в доме была установлена настолько некачественная, пожароопасная электропроводка, и когда она будет заменена в других парадных.

В общении с Piter.TV погорельцы также отметили, что в пострадавших парадных не работают лифты, а коммунальщики до сих пор не подняли тему их ремонта и замены.

"Если бы пожар произошел ночью, то жильцы дома просто бы угорели во сне с такой скоростью распространения огня, угарного газа и отсутствием оповещения. 25 этажей, 6 квартир на площадке", - говорит собеседник Piter.TV

В редакцию Piter.tv прислали фотографии, на которых запечатлен дом в настоящее время. Фото сделано на 23-м этаже. Здесь до сих пор не отмыты черные от дыма стены. В некоторых квартирах отсутствуют двери, площадка этажа и электрощиток серьезно повреждены.
Источник: ПитерТВ
Все по теме: Приморский район пожар видео
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