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» » Проект строительства и реконструкции объектов пассажирского порта «Санкт-Петербург»

Проект строительства и реконструкции объектов пассажирского порта «Санкт-Петербург»

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
ru.wikipedia.org
Главгосэкспертиза согласовала проект строительства и реконструкции объектов пассажирского порта «Санкт-Петербург»

Изучив представленные материалы, эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

«Санкт-Петербург», расположенный на намывных территориях Васильевского острова, - первый и единственный специализированный пассажирский порт в Северо-Западном регионе России. Строительство порта в Невской губе началось в 2005 году, а уже в сентябре 2008 года он принял первое судно с пассажирами.

Реконструируемый в рамках рассмотренного Главгосэкспертизой проекта Пункт контроля автотранспорта № 315 входит в состав пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенного в порту, и используется для осуществления пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного и транспортного контроля.

В рамках реализации проекта планируется проведение работ, направленных на изменение классификации и пропускной способности пункта пропуска за счет ввода новых и реконструкции существующих сооружений. Среди проектируемых подобъектов - здание досмотра и оформления товаров, три модуля пограничного контроля, КПП-2 с пунктом весового контроля, пункты весового и пограничного контроля, модуль «Часовой у трапа», КПП технологического транспорта и другие. В числе зданий, подлежащих переносу и реконструкции: высокомачтовые опоры освещения, КПП-1, КПП-3 И КПП-4 и так далее. Также проектом предусмотрено ограждение территории пункта контроля автотранспорта и пределов пункта пропуска. Площадь комплекса зданий и сооружений Пункта контроля автотранспорта № 315 увеличится до 48 422 кв.м.

По завершению работ в числе пропускаемых через морской порт Пассажирского порта «Санкт-Петербург» видов автотранспорта появятся грузовые, планируемый объем захода которых составляет 8,3 тысячи машин в год.
Источник: Главгосэкспертиза
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