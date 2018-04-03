Ограничат движение до двух полос по внутреннему кольцу КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с началом производства работ по замене двух деформационных швов на мосту, проходящем над железной, автомобильной дорогой и рекой Лубья, по основном ходу, в районе транспортной развязки на пересечении КАД с Рябовским шоссе (внутреннее кольцо КАД км 40+396) и замене одного деформационного шва на путепроводе на транспортной развязке КАД на пересечении с Колтушским шоссе (внутреннее кольцо КАД км 45+352) будет введено ограничение пропускной способности в соответствии с утвержденными и согласованными в установленном порядке схемами организации дорожного движения.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части искусственных сооружений, затем на другой. В период с 10 по 20 апреля 2018 года будет организовано перекрытие полосы безопасности, первой и второй полос, а с 21 по 30 апреля 2018 года перекрытие третьей и четвертой полос движения. На период перекрытия двух полос по оставшимся будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы с ограничением движения по полосам будут выполняться на обоих искусственных сооружениях одновременно» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией. Установлены ограждающие элементы (водоналивные барьеры). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о перекрытии полос движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО "ЕвроТрансСтрой".

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.