Ограничат движение до двух полос по внутреннему кольцу КАД

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с началом производства работ по замене двух деформационных швов на мосту, проходящем над железной, автомобильной дорогой и рекой Лубья, по основном ходу, в районе транспортной развязки на пересечении КАД с Рябовским шоссе (внутреннее кольцо КАД км 40+396) и замене одного деформационного шва на путепроводе на транспортной развязке КАД на пересечении с Колтушским шоссе (внутреннее кольцо КАД км 45+352) будет введено ограничение пропускной способности в соответствии с утвержденными и согласованными в установленном порядке схемами организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, направляющие стрелки со световой индикацией. Установлены ограждающие элементы (водоналивные барьеры). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: ООО "ЕвроТрансСтрой".
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.