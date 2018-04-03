УК Минобороны получила очередной штраф от ГАТИ за неубранный снег

В первую неделю апреля Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выписала штрафы за нарушение правил благоустройства на общую сумму более 8 млн рублей. Большая часть взысканий связана с некачественной уборкой кровель зданий от снега и наледи. В числе прочих нарушителей вновь прозвучало название единственной коммунальной структуры Минобороны ФГБУ «ЦЖКУ», которая была создана.

Апрельское взыскание от ГАТИ не единственный штраф, выписанный петербургскому филиалу «ЦЖКУ» в период зимы и начала весны. В среднем сумма одного платежа за нарушение порядка и сроков проведения работ по очистке кровель и иных поверхностей от снега и наледи составляет от 250 тысяч до 1 млн рублей. Особенно удивляет тот факт, что средств на выплату долгов за энергоресурсы, которые накопила как сама коммунальная организация, так и ее предшественники, у руководства «ЦЖКУ» нет. Однако такое положение вещей почему-то не способствует выравниванию работы организации в Северной столице и области.

В конце 2017 года по поводу астрономических долгов военных коммунальщиков прошло совещание энергетиков из Петербурга, Карелии и Мурманска. Только в Мурманской области сумма неплатежей ведомства достигла 1,3 млрд рублей. Ситуация же в Петербурге оказалась еще более плачевной: совокупная задолженность всех структур и организаций военного профиля перед ресурсоснабжающими предприятиями города перевалила за 3 млрд рублей.

Не справляется «ЦЖКУ» и со своими прямыми обязанностями по наведению порядка. В офицерском 16-этажном общежитии на проспекте Наставников, где в основном сейчас проживают семьи военных врачей, уже больше года не работают лифты. Люди вынуждены ежедневно спускаться и подниматься по лестницам самостоятельно. Особенно тяжело приходится мамам с маленькими детьми, также в доме проживает один ребенок-инвалид на коляске. Не хватает зданию и косметического ремонта: ободранная штукатурка, частичное отсутствие линолеума в холлах – привычная картина. «Я даже гостей последнее время не приглашаю к себе, потому что стыдно», - поделился один из жильцов.



Военный поселок Каменка Выборгского района – герой сводок коммунальных происшествий Ленобласти. За последний год жители пережили многое: длительную мусорную «оккупацию», отсутствие горячей воды и отопления из-за вышедшего из строя насоса и последующей остановки работы котла в котельной, отключения электричества, газа и прочие бытовые неурядицы. Однако после того как под Новый год людям пришли квитанции на оплату услуг с суммами до 35 тысяч рублей, каменцы прибегли к помощи журналистов. Один из них смог обратить внимание Владимира Путина на проблемный населенный пункт во время ежегодной пресс-конференции в декабре.

К сожалению, Каменка – не единственный военный городок в регионе, нуждающийся в помощи «сильных мира сего». Из-за недофинансированности объектов со стороны Минобороны, а также халатности управляющей компании, семьи военнослужащих вынуждены терпеть неудовлетворительные условия быта. Вместе с тем, заявлять о своих правах они не спешат – многих пугает, что этим они могут навредить карьере.