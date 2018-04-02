Мусороперерабатывающие заводы просят отодвинуть от жилых районов

Глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина считает , что использовать землю в Левашово в категории ТИ-2 (объекты городской инженерной и транспортной инфраструктур II-III классов опасности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения.) недопустимо. Шишкина также настояла на том, чтобы подыскать место с иной розой ветров и удаленностью от жилых кварталов.



«Жители Выборгского и Приморского районов, только добившись положительной тенденции в решении проблемы полигона «Новоселки», призывают найти иное место для мусоропереработки. Ведь как раз им по собственному опыту известно, что ни 500 метров, ни 2 км не уберегут ни от неприятного запаха, ни от последствий для здоровья», – рассказала она.

Между тем полигон «Новоселки» уже нанес достаточно вреда окружающей среде. Его закрыли только в апреле прошлого года после многочисленных жалоб. Общественники жалуются, что из-за горения в земле мусора на свалке образуется ядовитый и радиоактивный газ радон, вызывающий рак легких.Однако вывозить мусор необходимо, ведь город вырабатывает его не меньше, чем раньше. Везти мусор далее, чем за 50 км от города невыгодно, поэтому мусорные компании чаще всего бросают его вдоль обочин. А для строительства мусороперерабатывающего завода уже нашлись и спонсоры. Предприниматель Александр Ебралидзе готов вложиться в него, поэтому продает свой отель.Сам полигон твердых бытовых отходов «Новоселки» планируется рекультивировать в течение семи лет. За это время на нем построят станцию дегазации, превращающую зловредные газы в электроэнергию, а склоны и курганы засадят деревьями, которые станут естественной защитой от неприятного запаха.