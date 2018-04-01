Как защитить детей от гриппа: советы экспертов

В Петербурге отступают холода, и наступает грипп. По данным статистики заболевание ежедневно отправляет около 200 горожан в больницы. На этой неделе заболеваемость в Северной столице превысила уровень эпидемиологического порога на 41,9%. Особенно уязвимы перед вирусом дети, их в больницы поступает около 54% от всех заболевших.

«В прошлом году пик эпидемии пришелся на зимний период. А в этом году - на весенний. В качестве факторов влияния можно назвать погодные условия, циркуляцию вирусов гриппа в Европе и Азии», - отмечает старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров. Чтобы не допустить распространения опасных вирусов, в Петербурге ввели ограничительные и противоэпидемические мероприятия в медицинских организациях, детских садах и школах. Кроме того, каникулы для петербургских школьников в этом году начались на три дня раньше положенного.

Как рассказывает главный государственный санитарный врач по Ленинградской области Ольга Историк, многим горожанам удалось избежать заболевания, своевременно пройдя вакцинацию. Также специалисты Роспотребнадзора рекомендуют в периоды эпидемии соблюдать следующие меры:

1. Придерживаться принципов здорового образа жизни: сбалансированно и полноценно питаться, соблюдать режим сна и отдыха, закаляться.

2. Есть побольше натуральных продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон, лук, чеснок).

3. Регулярно делать влажную уборку и проветривания в помещении, увлажнять воздух.

4. Соблюдать гигиену.

5. Избегать контакта с заболевшими и скоплений людей, в общественных местах носить марлевую повязку или маску.

Как правило, в воспитательных учреждениях принимают ряд мер по профилактике вирусов и инфекций. «Мы в нашем садике уделяем особое место профилактике заболеваний и укреплению здоровья. Детки пьют травяные чаи и кислородные коктейли, занимаются спортом на свежем воздухе», - рассказывает руководитель частного билингвального садика Наталья Фесенко. В муниципальных учреждениях профилактика чаще ограничивается тем, что дети моют руки с мылом, а помещения регулярно проветриваются.

И все же, для безопасности детей эпидемиологи рекомендуют в ближайшее время ограничить посещение учебных и воспитательных учреждений, а также любых людных мест.

Эксперты также напоминают, что, если все-таки избежать заболевания не удалось, заниматься самолечением не стоит ни в коем случае. При проявлении симптомов лучше сразу обратиться к врачу. При этом специалисты уверяют, что в Северо-Западном регионе эпидемия гриппа пережила свой пик, ее завершение прогнозируют к концу апреля.