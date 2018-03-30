В Санкт-Петербурге стартует всероссийский конкурс видеороликов по дорожным проблемам «Дорогам - зеленый цвет», который запускает Общероссийский народный фронт. Конкурс проводится для привлечения внимания общественности и чиновников к проблемам качества дорог и безопасности дорожного движения, а также для привлечения новых пользователей на ресурс «Карта убитых дорог» ОНФ.

Для участия в конкурсе любой желающий должен снять видеоролик о дороге, добавленной на «Карту убитых дорог» ОНФ (www.dorogi-onf.ru ), и рассказать о тревожащей его проблеме. Ролик может содержать информацию о том, что дорога была отремонтирована после добавления информации на интерактивную карту ОНФ, так и о дорожной проблеме, существующей на данный момент. Условия конкурса никак не ограничивают воображение автора. При создании видеоработы разрешено использовать графические редакторы.

К участию в конкурсе допускаются все желающие, достигшие совершеннолетия. Автором конкурсной работы может стать как один человек, так и целый авторский коллектив. Работы на конкурс принимаются со 2 по 29 апреля. Ролики, продолжительность которых не должна превышать 90 секунд, необходимо разместить на одном из видеохостингов - Youtube, Vimeo или в социальных сетях VK, Facebook, а ссылку на работу, которая должна быть активной до 31 декабря 2018 года – передать в Оргкомитет конкурса вместе с заявкой по электронной почте konkurs@dorogi-onf.ru. В заявке участникам необходимо указать ссылку на дорогу, о которой говорится в ролике, на сайте www.dorogi-onf.ru.

Положение о конкурсе, которое будет опубликовано на сайте www.dorogi-onf.ru не позднее 1 апреля, будет содержать все технические требования к оформлению роликов. Прошедшие регистрацию ролики будут опубликованы в социальных сетях в группах проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог».



«За время своего существования проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» принес большие результаты. Только в Санкт-Петербурге было полностью отремонтировано 103 дороги, произведен ямочный ремонт 302 дорог, 14 дорог находятся в планах ремонта. Всего петербуржцы отметили на интерактивной карте 782 дороги, которые нуждаются в ремонте. Всероссийский конкурс «Дорогам - зеленый цвет», который запускает ОНФ, должен помочь привлечь еще больше неравнодушных людей к решению дорожных проблем. Победители получат ценные призы. За первое место участник получит видеокамеру GoPro, за второе и третье - оптический стабилизатор для телефона и фотоаппарат с моментальной печатью фотографий соответственно», - отметил член регионального штаба ОНФ в Петербурге, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в Петербурге Валерий Солдунов.

Итоги конкурса будут объявлены 14 мая. Информация о победителях будет опубликована на сайте и в социальных сетях проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог».