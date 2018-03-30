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В Кадастровой палате по Ленобласти состоялся семинар для кадастровых инженеров

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Росреестр
В Кадастровой палате по Ленинградской области состоялся семинар для кадастровых инженеров

28 марта 2018 года в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области состоялся консультационный семинар для кадастровых инженеров по теме «Отдельные вопросы кадастровой деятельности, обзор поступающих от органа нормативно-правового регулирования разъяснений различного характера». На семинаре присутствовало 29 кадастровых инженеров, осуществляющих кадастровые работы на территории Ленинградской области.

В президиум семинара вошли директор Филиала по Ленинградской области Тимофей Сидяйкин, и.о. заместителя директора Филиала Юлия Михеева, начальник отдела обработки документов и обеспечения учётных действий № 1 Анастасия Позднякова, начальник отдела инфраструктуры пространственных данных и обеспечения информационного взаимодействия Филиала Анастасия Рудяшко, начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Филиала Любовь Баранова, начальник отдела правового обеспечения и контроля в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Ленинградской области Дмитрий Яковлев, главный специалист юридического отдела Управления Росреестра по Ленинградской области Дарья Сердцева.

В ходе семинара специалисты Филиала проконсультировали кадастровых инженеров о текущих изменениях в действующем законодательстве, провели обзор, поступающих от органа нормативно-правового регулирования писем разъяснительного характера в сфере государственного кадастрового учёта объектов недвижимости, обратили внимание кадастровых инженеров на особенности кадастрового учёта зданий многоквартирных домов и помещений в них, государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав объектов недвижимости – жилых строений, расположенных на территории дачных и садовых земельных участков.

Актуальной темой для обсуждения стал порядок осуществления государственного кадастрового учёта земельных участков, образуемых путём перераспределения земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности и особенности исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ земельных участков.

Специалисты Кадастровой палаты региона провели обзор основных положений Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и устранения принадлежности земельного участка к определенной категории земель», основных ошибок при импорте межевого и технического планов, а также озвучен порядок внесения сведений в реестр границ.

Особое внимание кадастровых инженеров было обращено на то, что если в отношении ранее учтенного здания, сооружения не выполнялись работы по реконструкции - включение в состав технического плана поэтажных планов при уточнении границ объектов капитального строительства на земельном участке не требуется.

В том случае, если земельный участок, в пределах которого располагается учитываемый объект капитального строительства, сформирован и поставлен на государственный кадастровый учёт, то подготовка технического плана объекта недвижимости должна осуществляться на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о соответствующем земельном участке.

Если же земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учёт либо в ЕГРН содержатся сведения о земельном участке, но местоположение границ его не установлено, при подготовке технического плана возможно использовать кадастровый план соответствующей территории.

В заключение семинара кадастровые инженеры смогли получить ответы на вопросы, возникшие в ходе осуществления кадастровой деятельности.

На семинаре было выявлено, что у кадастровых инженеров возникают вопросы при осуществлении кадастрового учёта машино-места, осуществления кадастрового учёта частей жилого дома, жилых строений в ДНП и СНТ, определении этажности объекта капитального строительства.
Источник: ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области
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