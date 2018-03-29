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Главгосэкспертиза проверила сметную стоимость реконструкции Обводного канала

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости этапа реконструкции Обводного канала

Изучив представленные материалы, эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что сметная стоимость объекта определена достоверно.

Ранее, в октябре 2016 года, Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту.

Обводный канал, самый крупный канал в Санкт-Петербурге, берет начало от реки Невы в районе Александро-Невской лавры. Первоначально канал был прорыт в 1769 - 1780 годах по проекту инженера Льва Карбонье между рекой Екатерингофкой и Лиговским каналом, но со временем приблизился к центру Санкт-Петербурга и стал важнейшей частью единой гидрологической схемы, обеспечивающей жизнедеятельность города.

Современная реконструкция Обводного канала включает строительство участка набережной от улицы Степана Разина до Межевого канала и моста через Екатерингофку в створе Межевого канала. В рамках второго подэтапа первого этапа реконструкции, сметную стоимость которого проверил Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертиза России, проводится технологическое оснащение шахты № 43, расположенной на Гапсальской улице.

Построенное в 1992 году сооружение представляет собой шахту кольцевого сечения из тюбингов с внутренней армированной железобетонной рубашкой. Ее переоснащение потребовалось в связи с изменением функционального назначения со смотровой на приемную, а также для подключения проектируемой сети канализации для сбора поверхностных стоков с набережной Екатерингофки и переключения существующего выпуска с улицы Межевого канала.
Источник: Главгосэкспертиза
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