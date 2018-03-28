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» » На Дворцовой площади Петербурга прошла акция скорби "Кемерово, мы с тобой!"

На Дворцовой площади Петербурга прошла акция скорби "Кемерово, мы с тобой!"

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
gov.spb.ru
В Петербурге на Дворцовой площади прошла акция поминовения и скорби "Кемерово, мы с тобой".

Вчера в Петербурге на Дворцовой площади прошла акция поминовения и скорби "Кемерово, мы с тобой". Петербуржцы почтили память погибших во время пожара в торговом центре в Кемерове.

Панихиду по погибшим отслужил настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" на Шпалерной протоиерей Вячеслав Харинов.

Со словами поддержки кемеровчан выступили вице-губернаторы Александр Говорунов и Константин Серов, председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Нина Кукурузова, депутат Анастасия Мельникова.

"Более трех тысяч километров разделяют Петербург и Кемерово. Но беда, которая случилась в этом сибирском городе, у нас одна на всех. Одна на всю страну. В России объявлен траур по погибшим в торговом центре. Более 60 жизней унес пожар. Больше половины погибших – дети. Петербург скорбит вместе с кемеровчанами. Мы склоняем голову в память о жертвах огненной стихии. Боль людей, потерявших родных и близких, – это и наша, петербуржцев боль", - сказал Александр Говорунов.

Вице-губернатор подчеркнул, что сегодня на заседании Правительства губернатор Георгий Полтавченко дал поручение провести проверку противопожарного состояния торговых центров, детских учреждений, больниц. "Мы должны сделать все, чтобы предотвратить трагедии", - сказал Александр Говорунов.

"Сегодня мы все вместе, вся большая Россия. Петербург помнит, как жители Кемерово принимали наших горожан во время блокады. Самое главное, чтобы из этой беды мы все извлекли урок", - сказал вице-губернатор Константин Серов.

Участники акции почтили минутой молчания погибших, зажгли свечи и возложили цветы. Многие принесли на Дворцовую площадь детские игрушки.
Источник: Администрация Петербурга
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