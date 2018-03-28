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» » Реконструкция и техническое перевооружение Пулково

Реконструкция и техническое перевооружение Пулково

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
Главгосэкспертиза проверила достоверность определения сметной стоимости перевооружения Пулково

На территории международного аэропорта в Санкт-Петербурге проводятся реконструкция и техническое перевооружение средств наблюдения за полетами воздушных судов в районе аэродромов и на воздушных трассах в части оснащения моноимпульсным вторичным радиолокатором «Аврора».

Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что сметная стоимость объекта определена достоверно. Ранее, в декабре 2016 года, Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Аэропорт Пулково - международный аэропорт федерального значения, расположенный в Северо-Западном федеральном округе России, - четвертый по количеству обслуживаемых пассажиров аэропорт в России после московского авиаузла и единственный аэропорт северной столицы, обслуживающий официальные рейсы.

Установка моноимпульсного вторичного радиолокатора (МВРЛ) «Аврора», проектно-сметную документацию строительства которой рассмотрела Главгосэкспертиза России, размещается на территории существующей радиолокационной позиции «ОРЛ-А» Пулково. МВРЛ предназначен для осуществления радиолокационного контроля воздушного пространства, обеспечения обнаружения воздушных судов, измерения их координат, запроса и приема дополнительной информации от воздушных судов, оборудованных самолетными ответчиками, с последующей передачей этой информации на средства обработки радиолокационной информации Санкт-Петербургского центра ОВД и Санкт-Петербургского РЦ ЕС ОрВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Площадь участка, выделенного под размещение комплекса, составляет 1,6274 га, площадь застройки ‒ 32,2 кв. м.

Ранее Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости реконструкции и технического перевооружения комплекса средств управления воздушным движением, радиотехническим обеспечением полетов и электросвязи аэропорта Якутска.
Источник: Главгосэкспертиза
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