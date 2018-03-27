Проверки в крупных торговых центрах

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы Георгий Полтавченко распорядился оказывать содействие службам, которые проводят проверки пожарной безопасности в торговых центрах города.

Такое решение вызвано трагедией, произошедшей в Кемерово, когда пожар в ТР «Зимняя вишня» унес жизни многих людей. Губернатор Петербурга отреагировал уже на следующий день. Георгий Сергеевич считает необходимым всячески содействовать усилению безопасности.

Подобная реакция со стороны властей – это закономерность. Когда случаются различные трагедии, все начинают уделять усиленное внимание вопросам безопасности. Напоминаем, что, по имеющимся данным, во время пожара в Кемерово погибло 64 человека.