ента новостей

07:12
Проверки в крупных торговых центрах
21:00
Волейбольный «Зенит» сразится с московским «Динамо» 31 марта и 6 апреля
16:06
В выставочном комплексе «Ленэкспо» состоится Общегородская ярмарка вакансий
16:03
В пожаре на Рузовской пострадал человек
14:52
В Петербурге стартует экспедиция “Эковолна”
10:34
Отдала ребенка в приют
10:25
Житель Ленобласти задержан за карманную кражу на Невском проспекте
10:21
Военный праздник в честь 100-летия института Железнодорожных войск
23:17
ЦСКА стал соперником СКА по полуфиналу Кубка Гагарина
15:56
Симфонический оркестр из Дюссельдорфa представит программу «Звуки Голливуда»
15:51
В Приморском районе пожилая женщина отдала четверть миллиона за БАДы
15:40
В Приморском районе гендиректор автосалона изобличен в мошенничестве
00:22
КХЛ: «Ак Барс» – в полуфинале, а у Скривенса – «сухарь»
23:03
Баскетбольный ЦСКА – на голову сильнее «Химок» в Евролиге
17:01
В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"
15:54
ККИ контролирует или терроризирует?
11:13
В Петербурге отключат электричество
11:11
В Пушкинском районе совершен разбой на стройплощадке
08:04
Духовная безопасность
22:45
СКА – в полуфинале Кубка Гагарина, ЦСКА бьётся с «Йокеритом»
16:22
Фестиваль театральных школ Петербурга «Вешалка»
12:52
В ИК-3 пытались передать сигареты с наркотиками
12:37
МЧС ночью проводили учения в метро Петербурга
12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
12:07
5 причин посетить выставку «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса»
12:00
В Красногвардейском районе задержан сантехник педофил
11:47
Петербург покинули 29 молодых иностранных наблюдателей
08:44
«Телеграм» заблокируют?
22:15
Евролига: ЦСКА обыграл «Олимпиакос» – 89:81
17:07
Мединский в СовФеде, вопрос Нарусовой и реакция Матвиенко
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Проверки в крупных торговых центрах

Проверки в крупных торговых центрах

0
0
Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
moscow-post.com
Полтавченко отреагировал на трагедию в Кемерово

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы Георгий Полтавченко распорядился оказывать содействие службам, которые проводят проверки пожарной безопасности в торговых центрах города.

Такое решение вызвано трагедией, произошедшей в Кемерово, когда пожар в ТР «Зимняя вишня» унес жизни многих людей. Губернатор Петербурга отреагировал уже на следующий день. Георгий Сергеевич считает необходимым всячески содействовать усилению безопасности.

Подобная реакция со стороны властей – это закономерность. Когда случаются различные трагедии, все начинают уделять усиленное внимание вопросам безопасности. Напоминаем, что, по имеющимся  данным, во время пожара в Кемерово погибло 64 человека.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

21-12-2016, 09:52
Важность безопасности
11-10-2016, 09:47
Полтавченко в отпуске
28-09-2016, 07:50
Полтавченко о своем «уходе»
10-01-2018, 09:11
Поддержка Путина
31-08-2016, 09:50
Полтавченко уйдет?
27-06-2017, 09:40
Обращение Полтавченко

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
164
23-03-2018, 17:01
В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"
0
177
22-03-2018, 12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
324
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
0
338
1-03-2018, 12:13
В Озерках иномарка сбила женщину на светофоре
Наверх